GF VIP, Antonella contro Edoardo: ‘Ha messo l’amicizia prima dell’amore’, cosa è successo ai ‘Donnalisi’

Gf VIP, nuova lite tra Antonella ed Edoardo. Lei lo accusa di “aver messo l’amicizia prima della loro relazione d’amore”. Ci troviamo davanti al colpo definitivo per far chiudere la loro relazione?

GF VIP, la lite tra Antonella ed Edoardo

Al “Grande Fratello Vip” continuano gli attriti tra i Donnalisi che, dopo la loro discussione post-puntata, non si sono più rivolti la parola se non per provocarsi o lanciarsi frecciatine. Antonella Fiordelisi conversa con Nikita Pelizon commentando la possibilità di dover abbandonare la Casa: “Sicuramente farò felici tante persone qui dentro” e quando in camera entra Edoardo aggiunge in maniera provocatoria: “Mi dispiace solo di non aver trovato l’amore vero”.

La frecciata di Antonella Edoardo lascia cadere la provocazione e va subito via, lasciando Antonella nell’indifferenza. La ragazza si lamenta con Nikita del comportamento del suo (ex?) fidanzato. “È da tre giorni che non mi parla, ha messo l’amicizia davanti all’amore”, dice. “Non capisco il bisogno di tirare frecciatine” ribatte Nikita, rimproverando bonariamente la coinquilina per i suoi modi. “Per me era amore vero e per me lui non è stato innamorato di me, le cose che mi ha detto rimangono impresse e non sono carine” dichiara Antonella, spiegando le ragioni del suo risentimento nei confronti di Edoardo Donnamaria. “Credo che lui debba lavorare sul concetto di gelosia e libertà nella coppia” ammette Nikita, pur riconoscendo ad Antonella le sue colpe.

Le parole di Antonella

“Non mi sono mai fidata delle persone, ho avuto troppe delusioni. Anche adesso che ho dimostrato negli ultimi mesi quanto ci tengo a Edoardo, lui non ha ricambiato allo stesso modo” spiega Antonella, lasciando intendere che le ragioni del suo comportamento abbiano radici molto profonde. Quindi il risentimento nei confronti di Edoardo sembra, almeno al momento, insuperabile. La vip attribuisce tutte le colpe al gruppo di amici del suo fidanzato e all’influenza che avrebbero su di lui. “Ha messo l’amicizia davanti all’amore” ribadisce ancora una volta Antonella che dichiara di aver fatto di tutto pur di far funzionare la loro relazione. Al contrario del suo ex.