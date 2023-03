GF VIP, chi sarà il primo finalista? Chi è il preferito

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli, e ci si avvia tutti verso una conclusione, con la selezione dei finalisti che si giocheranno il tutto per tutto per la vittoria finale. Ma chi sarà il primo ad accedere alla tanto agognata categoria di finalisti? Scopriamolo insieme.

Ci sarà il primo finalista ufficiale del Grande Fratello Vip?

Ovviamente, l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 ritorna in onda, come ormai siamo abituati, anche lunedì 6 marzo in prime time su Canale 5: ci sarà, dunque, la messa in onda di una nuova attesissima puntata. Per i concorrenti che sono rimasti all’interno della Casa più spiata d’Italia è giunto il momento di affrontare le fasi finali di questa stagione. Spulciando tra le anticipazioni, allora, è possibile carpire qualche informazione in più in merito alla vicenda che sta tendendo tutti sulle spine. Nella puntata del prossimo 6 marzo, ci sarà un intenso televoto che porterà alla proclamazione del primo finalista di quest’anno, il quale conquisterà il suo posto d’onore per la grande finale, che è prevista intanto per lunedì 3 aprile 2023, sempre su Canale 5.

Il televoto per la finalissima

Al momento attuale, sono sette i concorrenti che si stanno giocando concretamente l’accesso diretto alla finale del Grande Fratello Vip: Edoardo Tavassi, Antonella, Oriana, Nikita, Davide, Andrea e Micol. A decidere sui loro destini, sarà solamente il pubblico da casa. Per il momento, però, nessuno di loro è a conoscenza del fatto che tale televoto sarà “positivo” e porterà alla scelta del primo finalista. Al contrario, credono che ci sarà una nuova eliminazione al termine della diretta di lunedì 6 marzo.

Antonella e Nikita finaliste? Anticipazioni GF Vip del 6 marzo

Dunque, l’impazienza è scalpitante: chi riuscirà ad essere il preferito? Certamente, qualche previsione è pur sempre lecita. Di fatto, tra i super favoriti, in queste ore, ci sono Antonella e Oriana, le due concorrenti che nel corso di questi mesi hanno avuto la maggiore presa sul pubblico a casa. Attenzione però a non sottovalutare anche Nikita che, nei televoti precedenti, ha sempre avuto ottime percentuali di gradimento.