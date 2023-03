Perché è stata cancellata la replica del GF VIP su LA5? ‘Pier Silvio Berlusconi è furioso’, cosa è successo

Cambiamento nel palinsesto di La5 che doveva mandare in onda la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello vip, ma così non sarà. Cosa è successo? Come mai la programmazione è saltata? La decisione sembra sia arrivata direttamente dall’amministratore delegato. Vediamo come mai…

La rabbia di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, pare, sia rimasto molto infastidito dalle parole volgari e dai toni poco edificanti che vengono usati all’interno della Casa di Cinecittà tra i partecipanti al reality. L’Amministratore delegato ha voluto vedere personalmente la puntata, prima di prendere una decisione e, una volta visionata ha stabilito che non è adatta ad andare in onda, perché sarebbe una mancanza di rispetto per i telespettatori.

Nei giorni scorsi c’erano stati una serie di richiami alla produzione del GF Vip

Uno smacco notevole non solo per il programma, ma per tutto ciò che ruota intorno a esso. Ma Berlusconi era stato chiaro già nei giorni scorsi, con una serie di richiami alla produzione. Inviti che, a quanto pare, non ha ritenuto soddisfatti, visto che ha deciso di mandare in onda un film piuttosto che la replica del reality condotto da Alfonso Signorini che va in onda ogni martedì e venerdì in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. E in merito al conduttore di una delle trasmissioni finora più seguire di Canale 5, sono state rese note in queste ore anche altre novità: Signorini non è più il direttore responsabile di Chi.

Intanto Signorini lascia il ‘timone’ di Chi

Dal 2006 il settimanale di gossip, trai più popolari, aveva avuto al timone il presentatore del Grande Fratello vip, ora c’è stato un avvicendamento, al suo ponto è subentrato Massimo Borgnis, vicedirettore responsabile di Chi. Non si conoscono le ragioni di questa decisione, ma di fatto Signorini non ha salutato definitivamente il settimanale nel quale resta come direttore editoriale.