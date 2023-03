GF VIP, Micol Incorvaia: ‘Basta, voglio andare via’. Cosa è successo nella puntata di ieri

Il GF VIP continua a regalare emozioni e colpi di scena agli affezionati telespettatori. Al centro dell’attenzione quest’oggi la gieffina Micol Incorvaia la quale ha espresso la volontà di abbandonare il loft. Ma cosa sarà accaduto, quali sono le motivazioni alla base di una scelta così drastica? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip dopo la morte dell’amico Alessandro Lo Cascio? Cosa sta succedendo

GF VIP e la volontà di Micol Incorvaia di abbandonare il loft

Le ultime puntate del reality per Micol ed i suoi amici sono state complicate. Inoltre anche nella diretta di ieri sera, le critiche rivolte sia a lei sia ai suoi amici non sono mancate. Dopo la puntata, Micol si è sfogata con Giaele confessandole senza alcuna remora di esser stanca di una simile situazione, tanto da arrivare a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare definitivamente il programma. Ma ecco cosa ha detto la gieffina: ‘Me ne voglio andare…Lo dico chiaramente…Farò un appello…”. Ricordiamo poi che Micol ha trovato ingiusto l’essere finita al centro delle polemiche prima per la storia del van, poi per via di tutto quello che è stato detto contro Edoardo Tavassi ed infine, per quello che è successo ieri sera. Insomma, la situazione per la gieffina Micol sarebbe diventata insostenibile.

Il malessere di Micol

‘Sono provata da tante cose ed anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro…’ Queste le parole della compagna di Edoardo Tavassi che nel suo sfogo non ha mancato di sottolineare il fatto di sentirsi provata per via delle ultime puntate, oltre al fatto di esser stanca fisicamente e mentalmente per aver vissuto cinque mesi nella casa più spiata d’Italia. Inoltre, la donna che non ha cambiato la propria opinione su Antonella Fiordelisi, non ha fatto mistero di non aver per nulla gradito quello che il padre di Donnamaria ha detto in puntata. Al centro del malessere di Micol ci sarebbero, dunque, diversi fattori. Come finirà, la gieffina lascerà definitivamente il programma di Signorini?