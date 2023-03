Grande Fratello Vip, anticipazioni 2 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Antonella ed Edoardo

Dopo la puntata di lunedì scorso e il mistero del van, che è stato finalmente svelato, con Alfonso Signorini che ha messo sotto ‘torchio’ Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, oggi torna un nuovo e imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ora che si avvicina la finale, il gioco si fa sempre più difficile e i concorrenti sono agguerriti. Tra storie d’amore che nascono, dichiarazioni choc, confronti, discussioni, cosa succederà stasera in diretta tv? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini che potrà contare sul supporto delle opinioniste Sonia Bruganelli, Orietta Berti e la voce del popolo web Giulia Salemi. Ecco tutte le anticipazioni.

Nikita, Tavassi, Donnamaria, Sarah, Antonella al televoto stasera al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Nicole Murgia, che ha avuto un bel rapporto d’amicizia con Donnamaria, altri cinque concorrenti sono finiti al televoto. E stiamo parlando di Nikita Pelizon, molto amata fuori dalla casa, di Edoardo Tavassi, che ha conosciuto lì e si è innamorato di Micol Incorvaia, di Sarah Altobello, che continua a conquistare tutti con la sua spontaneità e la sua verità e della coppia formata da Antonella ed Edoardo Donnamaria, sempre più ai ferri corti. Chi di loro dovrà lasciare stasera la casa del GF VIP?

Davide ripensa alla sua ex?

Non solo televoto ed eliminazioni. Questa sera, molto probabilmente, si parlerà di Davide Donadei, uno degli ultimi arrivati nella casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi l’ex tronista si è raccontato ad Antonella e ha parlato della sua ex fiamma Chiara, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Come mai è finita la storia? Ci sta ripensando? Alfonso Signorini ‘indagherà’.

Ultime news su Antonella ed Edoardo Donnamaria

Ma non finisce certo qui. Alfonso Signorini, per la gioia dei ‘Donnalisi’, darà spazio anche ad Antonella ed Edoardo. L’influencer e sportiva, dopo aver scoperto le ‘palpatine’ di quello che pensava essere il suo fidanzato a Nicole Murgia, ha deciso di chiudere la relazione. Tra non poche lacrime, secondo alcuni finte. Ci sarà stato un riavvicinamento da lunedì? E cosa ne pensa il resto della casa? Questo è molto altro stasera al GF VIP con Signorini pronto ad entrare nelle case degli italiani a partire dalle 21.30 circa. In diretta, e su Canale 5!