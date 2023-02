Sonia Bruganelli lascia il GF VIP? Cosa ha detto l’opinionista del reality

“Credo sia il turno dei giovani, per loro è un’occasione per mettersi in gioco”, così Sonia Bruganelli ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello Vip e dell’eventualità che il suo ruolo da opinionista venga affidato a una giovane ragazza, come Giulia Salemi o Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli pronta a lasciare il GF VIP?

Manca poco più di un mese alla fine del Grande Fratello Vip e c’è chi, come Sonia Bruganelli, pensa già al futuro. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, l’opinionista ha parlato della sua eventuale presenza in studio anche nella prossima edizione del reality. Al suo fianco, in questa ancora in corso, c’è Orietta Berti. Ma cosa succederà il prossimo anno? É ancora troppo presto per avere conferme o smentite ufficiali riguardo la prossima edizione del GF Vip, ma Sonia Bruganelli ha comunque lasciato intendere che è il momento di lasciare spazio a giovani ragazze.

Non si sa quindi se le verrà proposto di ricoprire ancora il ruolo da opinionista (e nel caso se lei deciderà di accettare), ma quello che si augura è che la televisione possa dare più possibilità ai giovani di affermarsi nel mondo dello spettacolo. “Credo che sia il turno dei giovani” – ha detto l’opinionista tra le pagine del settimanale- “Spero che alcune ragazze uscite dal GF come Giulia Salemi e Soleil Sorge abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli ha anche raccontato il suo ricordo più bello di questa edizione del GF Vip, che risale a qualche settimana fa, in occasione del suo compleanno: “Quando in studio è venuta la mia famiglia. Le mie figlie Adele e Silvia, Paolo e mia madre, è stato molo carino”. L’opinionista non ama festeggiare il suo giorno speciale, anche se lo considera come “un’occasione per stare con chi amo”. Poi ha anche messo a tacere un rumor riguardo la presunta chiusura della trasmissione Avanti un altro, condotta dal marito Paolo Bonolis: “Non se ne è mai neppure parlato”.