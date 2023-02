GF VIP, Edoardo Donnamaria contro Sonia Bruganelli: ‘Bollita’, cosa è successo

Scintille tra il concorrente Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli, che all’interno della Casa del GF Vip si sarebbe lasciato andare a pesante offese verso la nota opinionista del programma di Alfonso Signorini. Verso l’attuale moglie di Paolo Bonolis, il ragazzo non si sarebbe risparmiato a critiche, definendo la donna come “Bollita, finita e lunatica”. Insomma, una scena dov’è venuta meno la signorilità di Donnamaria.

Le pesanti frasi di Edoardo Donnamaria al GF VIP

Ma partiamo dal fulcro della faida tra Donnamaria e la Bruganelli. Tutto sarebbe iniziato dal alcune frasi inesatte della giornalista sul conto di Antonella Fiordelisi, che Edoardo avrebbe mal digerito in quanto ci si sta frequentando nonostante la pesante aria di crisi che vige tra la coppietta. Donnamaria sarebbe stato tirato in mezzo nella polemica innescata dalla giornalista, che avrebbe definito il ragazzo come “una persona che sta usando Antonella e che soprattutto non la ama”.

Critiche che Edoardo Donnamaria non si è fatto scivolare addosso, rispondendo dai muri della Casa: “E’ famosa perchè la moglie di Bonolis. Bollita, dai, diciamo bollita. E’ arrivata. Stralunata, controcorrente per forza, diciamo così dai, diciamo controcorrente per forza. E’ arrivata proprio, te lo dico io”. Esternazioni che ha fatto tenendo stringendo la mano ad Antonella Fiordelisi, che in più occasioni gli ha detto di non esagerare in quanto “ripreso dalle telecamere” e perchè “certe cose non si dicono”.

La posizione di Antonella Fiordelisi

A sorpresa, Antonella Fiordelisi ha provato a far ragionare il proprio compagno. Infatti, avrebbe cercato di calmare Edoardo Donnamaria, dicendogli come, al di là delle parole volate in studio, la Bruganelli “sia una persona molto intelligente”. Una situazione cui il ragazzo ha risposto storto, proseguendo: “Eh, ma infatti siete simili te e Sonia. Non era un complimento, in questo caso”. Una frase che comunque non fa perdere la stima di Antonella per la Fiordelisi, che in lei vede un modello.