GF VIP, Daniele Dal Moro: ‘Mi sono innamorato di Oriana, ecco perchè’, la confessione

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non frenano più il loro interesse. Il loro rapporto altalenante nato nella casa del Grande Fratello VIP pare abbia trovato un po’ di pace e dopo il bacio alla luce del sole che ha ufficializzato la loro conoscenza, ieri l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato scappare una confessione.

Daniele Dal Moro innamorato di Oriana Marzoli al GF VIP

Due giorni fa Dal Moro ha messo spalle al muro la sua inquilina per baciarla, davanti a tutti: negli ultimi giorni ha anche allontanato la sua ex Martina Nasoni, new entry nella casa, per evitare che nascessero incomprensioni con la concorrente spagnola. Ieri sera in cucina: “Mi sono innamorato di bebe”. “Motivo per cui mi sono innamorato di bebe, dolcezza, eleganza”: con tono scherzoso e una voce buffa, Daniele Dal Moro ha confessato di provare un sentimento per Oriana Marzoli.

Davanti a lui c’era la stessa Marzoli, poi Nicole Murgia che ha sottolineato l’episodio “Però ha detto una cosa, “motivo per cui mi sono innamorato”, oh”, le sue parole. Anche Ivana Mrazova ha ascoltato: “In ogni scherzo, un po’ di verità”. Oriana Marzoli non ha commentato le parole del suo inquilino, lo ha abbracciato forte sorridendo. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non si nascondono più dopo la crisi vissuta all’inizio della conoscenza scatenata dalla mancanza di fiducia dell’ex tronista nei confronti della sua inquilina.

Negli ultimi giorni il Vip ha deciso di mettere da parte tutti i suoi dubbi e viversi l’avventura al GF VIP. Dopo essersi scambiati effusioni sempre a letto, sotto le coperte, due giorni fa si sono abbracciati e baciati davanti a tutti. Anche ieri, dopo la confessione in cucina, Daniele divertito dalla situazione ha continuato a prenderla in giro e, parlando con una voce buffa, l’ha tirata a sé per baciarla.