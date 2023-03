GF VIP, Daniele Dal Moro rischia la squalifica per il gesto violento contro Oriana Marzoli. Sembrerebbe alla fine il percorso di Dal Moro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, con il concorrente che rischia di essere squalificato dopo l’ennesima lite con Oriana Marzoli. Uno scontro che avrebbe portato il ragazzo a tenere l’ennesimo atteggiamento violento dentro la Casa, questa volta peraltro contro una ragazza.

Daniele Dal Moro rischia la squalifica al GF VIP?

Dovrebbe costare caro il gesto della “impiccati” in direzione di Oriana Marzoli. Un gesto non solo di inaudita violenza, ma che viola altamente anche quei nuovi parametri che aveva imposto l’editore, Pier Silvio Berlusconi, per un programma più pulito e meno volgare. Nonostante il Grande Fratello Vip sia storicamente un programma di punta nel trash italiano, quest’edizione potrà essere definita come la più violenta e volgare della sua storia.

Parolacce, bullismo, bestemmie e accenni di rissa. Tutto non solo davanti alle telecamere della Casa, ma anche all’interno del prima serata dedicato al reality show, con la conduzione di Alfonso Signorini. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, in qualità di editore, ha contato nelle ultime settimane un’enormità di parolacce all’interno del programma di Canale 5, richiamando all’ordine autori, conduttore e i concorrenti all’interno della Casa.

Per il gesto di Dal Moro, il popolo del web è unanime: serve la cacciata del ragazza. Una posizione plausibile anche secondo le nuove regole di Mediaset per la Casa, che non vorrebbero più vedere nel programma azioni violente e soprattutto parolacce. Una condizione che ha già portato a espulsioni e che, probabilmente, in vista della finale del 3 aprile, comporterà altre fuoriuscite sorprendenti all’interno della Casa, in un fenomeno che potrebbe cambiare inevitabilmente le sorti del vincitore finale di questo programma. Sarà quindi necessario aspettare la decisione finale del GF VIP, anche se tutto fa presagire un’immediata fuoriuscita del ragazzo per espulsione.