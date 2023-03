GF VIP, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Berlusconi: ‘Fate uscire mia figlia’, cosa è successo

GF VIP. Lunghissima la lettera che la madre della gieffina Antonella Fiordelisi ha indirizzato a Piersilvio Berlusconi per via di quanto andato in onda nella puntata di ieri, giovedì 16 marzo, e che ha visto coinvolta proprio la gieffina che, in questa edizione del reality, è senza dubbio uno dei volti maggiormente noti. Ma cosa sarà successo e qual è il contenuto della lettera che la madre della Fiordelisi ha scritto all’amministratore delegato di Mediaset?

La lettera della mamma di Antonella Fiordelisi a Piersilvio Berlusconi

“Caro Piersilvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella Casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma nei giusti binari, intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando.” Inizia così la lettera di Milva, madre della Fiordelisi, che ha deciso di rivolgersi direttamente all’amministratore delegato di Mediaset.

La donna prosegue poi la comunicazione affermando: “Detto ciò, le vorrei far presente che il Gf Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori di far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime. Pensi che mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, è stata tacciata di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, con le parole, una grande provocatrice (credo che se avesse provocato in altro modo sarebbe stata più simpatica agli autori)”.

Queste le parole con le quali inizia la lunga lettera della madre – postata integralmente sulla piattaforma Instagram – della gieffina che ha deciso di prendere posizione contro il reality a seguito della lite andata in onda lo scorso 16 marzo tra l’opinionista Orietta Berti e la figlia, nonché della crisi vissuta da quest’ultima dopo l’elezione di Micol Incorvaia tra le finaliste del programma.