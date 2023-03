GF VIP, Antonella Fiordelisi in crisi dopo l’uscita di Edoardo: ‘Non ce la faccio’

Dopo l’espulsione di Edoardo Donnamaria dal GF Vip, la sua dolce metà Antonella Fiordelisi è disperata. Si lascia andare a pianti inconsolabili davanti le telecamere e sembra che nulla possa farla sentire meglio. Ecco le sue ultime dichiarazioni e quello che sta succedendo nella casa più spiata d’Italia, in attesa della prossima puntata.

L’uscita di Edoardo Donnamaria dal GF VIP

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal reality e cacciato dalla casa del Gf vip da Alfonso Signorini, ma per quale motivo? Le ragioni sono chiare e semplici: durante una diretta hanno mandato in onda alcune riprese in cui lui è stato mostrato in atteggiamenti molto aggressivi e provocatori. Parolacce, imprecazioni e modi di fare violenti e aggressivi anche verso Antonella lo hanno portato alla squalifica. Nonostante tutto, la sua dolce metà è innamorata di lui e ne sente fortissimo la mancanza.

Antonella Fiordelisi è in crisi

Antonella Fiordelisi è completamente in crisi dopo la squalifica della sua dolce metà e sono giorni che si abbandona a pianti disperati. Sembra inconsolabile e disperata senza Edoardo nella casa del GF Vip. La sua amica Nikita Pelizon prova a consolarla: “Non vorrebbe vederti così, lui ti pensa e ti ama”, ma Antonella vorrebbe soltanto uscire dalla casa e stare con il suo amore. Durante l’ultima crisi che ha avuto ha dichiarato: “Io non ce la faccio senza di lui, è tosta”. Resisterà ancora nella casa più spiata d’Italia o deciderà di uscire per amore?

L’amore tra Edoardo e Antonella

Pare che l’amore fra i due sia molto forte e che anche Edoardo senta molto la mancanza della sua dolce metà. A tal punto che, l’altra sera, fuori dalla casa di Cinecittà con un megafono ha urlato: “Antonella ti amo”. Chiaramente è stato subito allontano dalle guardie, ma il suo gesto disperato lascia intendere una mancanza molto forte.