GF VIP, Edoardo Donnamaria e la frase su Nikita che fa arrabbiare: cosa ha detto. Il volto noto di Forum protagonista di un altro scivolone nella casa del Grande Fratello Vip.

Le frasi di Edoardo Donnamaria contro Nikita al GF VIP

Continua il percorso dei vip nella casa del Grande Fratello e la loro avventura sta ormai volgendo sempre di più verso la fine. Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione è stato sicuramente Edoardo Donnamaria grazie anche alla sua relazione con la giovane influencer Antonella Fiordelisi. Il ragazzo oggi si è pero reso protagonista di un nuovo episodio che ha fatto infuriare molto i fan sul web che hanno twittato immediatamente l’accaduto.

Edoardo si trovava in giardino con gli altri vipponi quando improvvisamente è stato proposto il gioco della corsa dei sacchi. Fin qui nulla di male se non fosse che il giovane volto noto di forum ha proposto un’altra versione: “Facciamo una nuova versione con il sacco in testa e la cintura qui” indicando il collo per poi girarsi verso Nikita Pelizon concludendo: “Ed inizi tu”. Ovviamente le parole di Edoardo hanno fatto infuriare e non poco i fan sul web, in particolare i sostenitori di Nikita Pelizon, che chiedono provvedimenti nei confronti del ragazzo. Effettivamente non è la prima volta che il giovane si lascia andare a frasi molto forti nei confronti di altri concorrenti ma fino ad oggi il conduttore Alfonso Signorini e la produzione non hanno mai preso provvedimenti: sarà questa la prima volta in assoluto? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.

Negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telecamere lo inquadrano mentre la strattona e prova a baciarla nonostante i rifiuti. Da casa i telespettatori hanno reso virale su Twitter l’hastag #FuoriDonnamaria.