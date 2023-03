GF VIP, Edoardo Donnamaria: ‘Vorrei un figlio da Antonella, bello come lei e con la mia testa’. I Donnalisi rimangono forti anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Antonella ed Edoardo hanno le idee chiare, fantasticando nel prossimo futuro di comprare una casa grande insieme e soprattutto creare una famiglia. Ci riusciranno? Sembrerebbe proprio di sì. I loro amici raccontano come i due giovani siano affiatatissimi, tanto da pensare già ora a un figlio.

Dopo il GF VIP, progetti seri per Edoardo e Antonella

Notizie che sicuramente faranno rivedere le malelingue, con personaggi – anche famosi – che avevano dal primo momento dubitato sulla bontà del loro amore. Ma come dicono entrambi i ragazzi: “Chi pensa che sia una strategia lo fa per invidia”. Da quando entrambi i concorrenti sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, entrambi i giovani si sono rivisti e volgarmente “non si sono mai lasciati un secondo”.

“Non ci siamo mai staccati, da quando lui si è fatto trovare fuori dagli studi”, ha ammesso Antonella nella loro prima intervista di coppia al settimanale Chi. “Stiamo stati benissimo, anche se i paparazzi non ci hanno mai mollati”. “È stato come ripartire da zero”, assicura Edoardo Donnamaria fuori dalla Casa del GFVip. “Fuori è tutto nuovo, è come se stessimo insieme da tre giorni”.

I due giovani non hanno perso l’affiatamento

Se qualcuno pensava a una sbandata della Fiordelisi post GF VIP, si dovrà ricredere. Almeno per il momento, non si è vista neanche l’ombra del suo ex Gianluca Benincasa. In un’intervista recente, era stato lo stesso uomo a raccontare come Antonella l’avesse bloccato sui social. Gesto per isolare una persone a cui non vorrebbe più cedere? Tutto lo fa ipotizzare, considerato come queste dinamiche tra i giovani trovano sempre questa risposta ad analoghi atteggiamenti che si riservano agli ex.