GF VIP, Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) stasera entra nella casa? Ultime news

Il Grande Fratello Vip non teme concorrenza, neppure quando sulla rete avversaria va in onda il Festival di Sanremo. E stasera, giovedì 9 febbraio, Alfonso Signorini è pronto a entrare nelle case di tutti gli italiani. Lui, che è al timone del GF VIP da anni, non smette di regalare emozioni e colpi di scena e questa sera potrebbe giocarsi una carta vincente. Che porta il nome di Gianluca Benincasa: molti, forse, non lo conoscono. Altri, invece, sanno di chi si tratta: lui è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, la concorrente che nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto e si è innamorato di Edoardo Donnamaria. Tra alti e bassi. Ma l’ex compagno sarà davvero un ‘concorrente’? E come reagirà Antonella?

Gianluca Benincasa stasera al GF VIP?

Dopo l’ingresso, un po’ inaspettato, di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, di Matteo Diamante, ex di Nikita e di Ivana, ex compagna di Luca Onestini, questa sera al GF VIP potrebbe entrare un nuovo concorrente. Anzi, un nuovo ex (che giro di parole!): Gianluca Benincasa. La sua partecipazione era già stata annunciata, poi però qualcosa era andato storto: la famiglia di Antonella aveva denunciato il ragazzo e lui sui social, dove è seguito, aveva iniziato una ‘campagna’ di protesta. Ora, però, qualcosa sembra cambiato e non è certo escluso che Benincasa entri nella casa più spiata d’Italia. E che entri proprio stasera!

Gli indizi social

Gianluca Benincasa ha pubblicato un countdown, quasi come se fosse una sua rivincita. E la scadenza è proprio oggi, data che coincide con la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Si tratta di un indizio social eloquente? Intanto, la ‘battaglia’ con il papà di Antonella continua. E non ci resta che capire se Benincasa entrerà effettivamente nella casa più spiata d’Italia. Forse, però, ad Antonella farà piacere: la scorsa settimana, alla domanda di Alfonso Signorini se lei avesse preferito incontrare l’ex Chiofalo o l’ex Gianluca, la ‘vippona’ non ha avuto dubbi. E ha risposto: Gianluca. Sarà contenta? Chissà…