Grande Fratello Vip, anticipazioni 9 febbraio 2023: televoto, ospiti, ultime news su Oriana e Daniele

Il Grande Fratello Vip non si ferma e ha deciso di sfidare il Festival di Sanremo. Sì, avete capito bene: anche questa sera, giovedì 9 febbraio, rigorosamente in diretta, Alfonso Signorini terrà compagnia al pubblico da casa e aprirà le porte del suo reality, quello più amato e seguito di sempre. Tra nuovi concorrenti, ex pronti a scombussolare gli equilibri, storie d’amore che finiscono, complicità che non si possono nascondere. E tante polemiche. Per non parlare, poi, del televoto. Cosa succederà stasera? Il GF VIP riuscirà a battere Sanremo?

Chi si salva al GF VIP tra Antonino, Donnamaria, Onestini, Sarah e Attilio?

Dopo Alberto De Pisis, che è stato scelto come preferito dal pubblico, altri concorrenti sono finiti al televoto. E questa volta rischiano davvero l’eliminazione. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, di Edoardo Donnamaria, di Sarah Altobello, di Luca Onestini, che ha potuto riabbracciare la sua ex fidanzata Ivana e di Attilio Romita. Che non ha certo reagito bene alle nomination. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? Ricordiamo che il meno votato andrà dritto in nomination con Nikita, che è stata ‘scelta’ da Alberto. E lunedì ci sarà l’eliminazione definitiva!

Martina e Daniele, Ivana e Luca, ultime news

Non solo televoto, al GF VIP le emozioni non mancano. Così come i colpi di scena. E questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare degli ex fidanzati che hanno fatto ‘incursione’ nella casa più spiata d’Italia. Daniele Dal Moro è rimasto spiazzato da Martina e la sua entrata ha mandato su tutte le furie Oriana. Per non parlare di Ivana e Luca: la bella modella ha cercato di avvicinarsi a Nikita, ma l’ex non l’ha presa bene.

Antonella Fiordelisi contro tutti

Non finisce qui. Probabilmente spazio stasera anche ad Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di sempre. Lei, ormai, è contro tutti e in pochi la ‘salvano’. Il pubblico deciderà di premiarla? Chissà…