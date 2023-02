Martina Nasoni, chi è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro: età, lavoro, vittoria al GF, foto, Instagram

Martina Nasoni è una fotomodella e indossatrice con una grande passione per i tatuaggi, nota anche per essere la ex di uno degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, Daniele Del Moro ed è stata lei stessa una concorrente, nonché vincitrice, dell’edizione 2019 del GF. Andiamo a conoscerla più da vicino.

Chi è Martina Nasoni

Martina Nasoni è nata a Terni il 4 aprile del 1998. Ad accrescere la sua fama è stata la partecipazione al Grande Fratello dove ha conosciuto Daniele Del Moro con il quale ha avuto una storia d’amore che ha appassionato il pubblico e che ha contribuito a creare una certa simpatia nei confronti della modella.

Martina ha frequentato il Liceo Artistico, portando avanti una delle sue più grandi passioni, visto che si è specializzata nell’arte del tatuaggio. Della sua vita privata sappiamo anche che ha dovuto affrontare una lunga malattia: cardiomiopatia ipertrofica. Una patologia che ha scoperto di avere quando aveva soli 12 anni e per la quale è stata sottoposta a intervento chirurgico con il quale le hanno impiantato un pacemaker, grazie al quale ha potuto regolarizzare il battito cardiaco. Una esperienza che le ha segnato la vita tanto da decidere di scriverci un libro: ‘Questo cuore batte per tutti e due’.

La storia con Daniele Del Moro.

È nata dentro la casa più spiata degli Italiani, quella di Cinecittà, nel corso del GF 16. La relazione tra i due, però, è terminata e Martina ha avuto, poi, una breve storia con un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Guidetti. Attualmente, però sembra essere single.

Carriera

Terminato il liceo Martina Nasoni ha iniziato la sua carriera di modella e ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, come Miss Umbria e Miss Italia. In quest’ultimo caso è riuscita anche a conquistare un posto nelle semifinali di Jesolo. Ma il vero lancio per la sua carriera lo ha proprio con il Grande Fratello, la 16esima edizione, che, tra le altre cose vince.

Instagram

La fotomodella su Instagram ha un profilo, martina_nasoni_official_, sul quale conta 241mila follower.