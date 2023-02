Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Alberto, Antonella, Davide e Nikita? Percentuali e sondaggi

Nuova settimana e nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre tiene compagnia ai telespettatori, quelli affezionati che non si perdono neppure un appuntamento. E che da mesi, ormai, seguono le avventure dei concorrenti. Tra storie d’amore, strategie (vincenti e non), dinamiche e litigi. A tutto questo, come sempre, si aggiungono le nomination e il televoto. A rischio, questa sera, quattro ‘vipponi’: chi si salverà? E chi, invece, nella prossima puntata verrà eliminato definitivamente?

Alberto, Nikita, Davide e Antonella al televoto stasera

Al televoto, che questa volta non sarà eliminatorio (almeno così sembra), sono finiti quattro concorrenti. Stiamo parlando di Alberto De Pisis, che è molto amato fuori e dentro la casa più spiata d’Italia, di Nikita Pelizon, che si sta facendo conoscere giorno dopo giorno (tra non poche polemiche) di Davide Donadei, che ha fatto discutere per la storia d’amore terminata con Chiara e di Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste di questa edizione del reality. Il pubblico, che resta sovrano, cosa deciderà di fare? Chi salverà?

Chi si salva

Il pubblico dovrà rispondere a questa domanda: chi vuoi salvare? E, stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito del Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Alberto De Pisis con oltre il 39% di preferenze. A seguire, a poca distanza, Nikita Pelizon con il 37%. Nelle ultime due posizioni, invece, Antonella Fiordelisi con il 19.21% e Davide Donadei con il 4.34%. Questa volta il televoto servirà per decretare il concorrente che sarà immune alle prossime nomination. Giovedì, infatti, ci sarà un’eliminazione definitiva e un vippone dovrà raggiungere Alfonso Signorini in studio, quasi a un passo dalla finale!

L’appuntamento con il GF VIP, quindi, è per stasera, lunedì 6 febbraio, a partire dalle 21.30 circa. Poi, però, non bisognerà aspettare una settimana: il reality tornerà in onda giovedì, con il doppio appuntamento. E sfiderà il Festival di Sanremo.