Quando vota il pubblico a Sanremo 2023? Televoto, codici e numeri (da fisso e mobile)

Sanremo 2023 è partito alla grande nella serata di ieri, 7 febbraio 2023, e continuerà a farci compagnia fino alla serata di sabato 11 febbraio 2023, quando ci sarà la finale e verrà decretato il grande vincitore di quest’anno, il quale avrà poi l’occasione di presentarsi all’Eurovision contest. Amadeus, Morandi e Chiara Ferragni nella serata di ieri hanno dato il meglio, con tanti colpi di scena che si sono susseguiti durate il corso della puntata, alcuni di quesi non previsti, o forse studiati a tavolino per creare un po’ di copertura mediatica, come ad esempio lo scempio di Blanco per un problema tecnico durante la sua esibizione. Ad ogni modo, The Show Must Go On, e quindi anche questa sera ci sarà un rinnovato appuntamento con lo spettacolo dell’Ariston. Ma come votare il proprio cantante preferito in gara?

Come funzionano le votazioni a Sanremo 2023

Anzitutto partiamo col dire che il regolamento per questo Sanremo 2023 prevede che a votare siano, nel corso della puntate:

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web;

Giuria Demoscopica;

Pubblico da casa attraverso il Televoto.

Nel dettaglio, ecco come si susseguiranno le votazioni durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2023:

I Serata: vota la Giuria della Sala Stampa ;

vota la ; II Serata : vota la Giuria della Sala Stampa ;

: vota la ; III Serata: vota la Giuria Demoscopica (50%) e il pubblico a casa tramite televoto (50%);

vota la (50%) e il pubblico a casa tramite (50%); IV Serata: vota la Giuria demoscopica (33%), la Giuria della sala stampa (33%) e il pubblico a casa tramite televoto (34%);

vota la (33%), la (33%) e il pubblico a casa tramite (34%); Finale: vota la Giuria demoscopica (33%), la Giuria della sala stampa (33%) e il pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale: si aprirà una nuova votazione per i primi cinque classificati. Vota la Giuria Demoscopica(33%), la Giuria della Sala Stampa (33%) e il pubblico tramite televoto(34%).

A quando il Televoto per il pubblico?

Il Televoto per questo Sanremo 2023 ci sarà in tre delle cinque serate del Festival. Come specificato nello specchietto precedente, durante il corso delle prime due serate vota infatti solo la Giuria della Sala Stampa. Il pubblico da casa, invece, potrà esprimere il proprio voto nel corso della Terza, Quarta e Quinta serata del Festival di Sanremo 2023. Nell’ultima puntata, poi, la Finale, ci saranno ben due sessioni di voto: la prima coinvolge tutti e 28 gli artisti in gara, la seconda solo i primi 5 classificati.

Come si vota da casa a Sanremo 2023

Farlo è molto semplice: si potrà votare a Sanremo 2023 attraverso il proprio cellulare inviando un sms oppure tramite telefono fisso. I due numeri rispettivi per votare sono: