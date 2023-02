Classifica FantaSanremo 2023: tutti i punteggi

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo è già tempo di bilanci non solo per stilare una prima classifica dei cantanti in gara, ma anche per una prima classifica del FantaSanremo 2023, il gioco nato da qualche anno con il quale si accumulano punteggi. Proprio come nel Fantacalcio, ci sono diverse leghe con squadre composte dagli artisti in gara. E per fare un primo punto sulla situazione occorre tenere presente anche i punteggi assegnati a ciascun cantante.

Come si accumulano punti al FantaSanremo

Nel FantaSanremo, ancor prima delle canzoni, è stato possibile accumulare punti grazie a gesti, simboli, dichiarazioni, atteggiamenti, sono diversi e vari gli elementi che danno ‘alimentano’ il gioco. Al termine della prima giornata dedicata alla kermesse è già possibile stilare una classifica. Chi risulta in testa al momento?

Il primo posto, al momento, è occupato dal rapper Ms Rain con ben 65 punti. Questi ultimi il cantante li ha accumulati grazie a varie elementi: l’essere stato accompagnato sul palco da un coro di bambini, aver cantato parte della canzone sulla scalinata dell’Ariston, l’essere stato presentato da un co conduttore, l’outfit luminoso, l’abbraccio dopo l’esibizione.

Il secondo posto lo occupano i Colla Zio, i Coma_Cose e Mara Sattei a 45 punti. I primi hanno conquistato il punteggio grazie all’outfit total white, al batti cinque con Gianni Morandi e all’esibizione arrivata dopo la mezzanotte. I secondi per il bacio sulla bocca e baci inviati al pubblico e la terza artista per aver chiuso le esibizioni della serata. Al terzo posto del FantaSanremo ci sono Ariete, Elodie e Ultimo con 25 punti ottenuti per aver dato il 5 a Morandi, per aver ringraziato dopo l’esibizione, per il bacio sulla guancia per i baci al pubblico.

Qual è la classifica del FantaSanremo dopo la prima serata

Tenendo conto dei punteggi, quindi, la classifica del FantaSanremo al termine della prima puntata è la seguente: Mr. Rain, 65 punti, Mara Sattei, 45 punti, Coma_Cose, 45 punti, Colla Zio, 45 punti, Gianluca Grignani 40 punti, I Cugini di Campagna 40 punti, Leo Gassmann 40 punti, Anna Oxa 35 punti, gIANMARIA 35 punti, Marco Mengoni 35 punti, Olly 35 punti, Ariete 25 punti, Elodie 25 punti, Ultimo 25 punti.

Ovviamente si tratta di una classifica provvisoria, bisognerà aspettare la fine della kermesse per poter avere un quadro certo. Intanto vediamo cosa succedere al termine della seconda serata che prenderà il via stasera alle 21 e 20 su Rai 1.