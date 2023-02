Quanto guadagna Francesca Fagnani a Sanremo 2023? Il cachet

E’ finalmente iniziato il Festival di Sanremo 2023. Ascolti record, emozioni (e le immancabili polemiche per il caso “Blanco”) e ovviamente le prime canzoni in gara hanno caratterizzato la prima serata del Festival della canzone italiana. Dal punto di vista della conduzione, oltre all’ormai affermatissimo Amadeus al quarto anno di fila, ha debuttato anche Gianni Morandi mentre come co-conduttrice è salita sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. Stasera invece, mercoledì 8 febbraio 2023, toccherà a Francesca Fagnani volto della nota trasmissione “Belve” nonché compagna del giornalista Enrico Mentana.

Il cachet di Francesca Fagnani al Festival di Sanremo

Dei cachet e degli stipendi dei protagonisti di Sanremo, ma anche dei suoi costi/guadagni complessivi, ci siamo occupati in altri precedenti articoli. Ma quanto guadagnerà invece la Fagnani con la partecipazione di questa sera? Per le co-conduttrici il budget di spesa è di circa 25mila euro a serata, Fagnani compresa. Soltanto Chiara Ferragni, che salirà sul palco dell’Ariston due volte e che ha già annunciato comunque che devolverà in beneficienza il suo compenso, dovrebbe guadagnare di più (oltre cioè i 50mila euro teoricamente previsti).

Monologo Francesca Fagnani oggi a Sanremo 2023: scaletta e ospiti seconda serata (8 febbraio)

Quanto costa Sanremo alla Rai

Ma quanto costa complessivamente Sanremo e la sua organizzazione alla Rai? In termini di spese – e mettendoci dentro tutto, dai cachet dei conduttori a quello degli ospiti nazionali e internazionali (oltre al rimborso/indennizzo per i cantanti) – l’investimento di quest’anno per la tv pubblica è stato stimato in circa 17 milioni di euro, in linea con il budget dello scorso anno. Amadeus, nella sua duplice veste di conduttore e Direttore Artistico guadagnerà all’incirca 350mila euro, 50mila euro in più di Gianni Morandi. Tra le co-conduttrici sarà invece la Ferragni, che prenderà parte a due serate come detto, a guadagnare di più rispetto alle altre. Ad ogni modo a crescere quest’anno saranno invece i ricavi del Festival: in questo caso le previsioni arrivano a sfiorare i 50 milioni di euro contro i 42 dell’edizione 2022.

