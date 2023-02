Monologo Francesca Fagnani oggi a Sanremo 2023: scaletta e ospiti seconda serata (8 febbraio)

Quattro donne diverse tra di loro. E quattro storie e passati che porteranno sul palco dell’Ariston. Dopo Chiara Ferragni, che ha debuttato e ha aperto la prima serata del Festival di Sanremo, oggi sarà il turno della giornalista Francesca Fagnani. Lei, direttamente da Belve (che conduce con successo su Rai 2), affiancherà Amadeus e Gianni Morandi. E l’attesa è tantissima per il monologo che farà. Perché se Chiara Ferragni, nota imprenditrice digitale, davanti a tutti ha parlato a se stessa, alla Chiara bambina, ripercorrendo tutta la sua vita, oggi Francesca Fagnani sicuramente porterà sul palco una parte di sé. E del suo lavoro, come ha anticipato ai microfoni de La vita in diretta. Senza farsi sfuggire altro.

Di cosa parlerà stasera Francesca Fagnani a Sanremo 2023

Francesca Fagnani è una nota giornalista e molti la conoscono per il suo ‘Belve’. Per le sue interviste piccanti, spesso discusse. Ma non tutti, forse, sanno che ha seguito e raccontato grandi eventi che hanno fatto la storia del nostro Paese. La seconda co-conduttrice non ha svelato molto, ma ai microfoni dell’amico Alberto Matano ha spiegato che probabilmente sul palco porterà una parte di sé. E del suo lavoro da giornalista. Con un tema che sente tanto. ‘Io sono privilegiata’ – ha spiegato la Fagnani.

La parità di diritti

Non è ancora ufficiale, sappiamo solo che Francesca Fagnani parlerà di un tema a lei molto caro. Già nel 2021 a Le Iene aveva fatto un monologo sulla parità di diritti delle giornaliste in Italia. “In tutte le redazioni in cui ho lavorato, anche le più progressiste, ho guadagnato meno dei colleghi maschi di pari livello e questo purtroppo è solo uno dei problemi. La verità è che sul tema della parità anche noi, che facciamo informazione e che vogliamo insegnare agli altri come si fa, non siamo meglio di loro” – aveva spiegato. La Fagnani ritornerà su questo? Non ci resta che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 20.40, per scoprirlo!

Scaletta e ospiti della seconda serata di Sanremo 2023

Intanto, la scaletta di questa sera è stata svelata: altri 14 cantanti si esibiranno e porteranno le loro canzoni sul palco. Ecco l’ordine di uscita:

Will con Stupido

Modà con Lasciami

Sethu Cause perse

Articolo 31 con Un bel viaggio

Lazza con Cenere

Giorgia con Parole dette male

Colapesce e DiMartino con Splash

Shari con Egoista

Madame con Il bene nel male

Levante con Vivo

Tananai con Tango

Rosa Chemical con Made in Italy

Lda con Se poi domani

Paola e Chiara con Furore.

Tra gli ospiti, invece, tanta attesa per i Black Eyed Peas e per la ‘reunion’ di Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi.