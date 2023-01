Luisella Costamagna contro Francesca Fagnani: cosa è successo su Twitter e perché

Inaspettata la lite che ieri, domenica 22 gennaio, è scattata tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani. Al centro del diverbio alcune dichiarazioni della Fagnani che hanno infastidito la vincitrice di Ballando con le Stelle. Le due si sono poi ‘date battaglia’ sui social e non se la sono certo mandata a dire. Ma cosa avrà detto la Fagnani? E come sarà finita? Cerchiamo adesso di fare chiarezza e di capire cosa sia realmente accaduto tra le due donne.

La lite social tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani

Le due donne non se le sono certamente mandate a dire, dandosi battaglia sui social a ‘colpi’ di cinguettii su twitter. Intervistata dal Messaggero rispetto all’inedito ruolo di co conduttrice a Sanremo 2023, la Fagnani ha risposto ad alcune domande tra cui anche una sul noto programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle ed una sua eventuale partecipazione. Rispetto a quest’ultimo punto, la giornalista ha precisato che, per una questione professionale, non prenderebbe mai parte ad un programma come quello della Carlucci: ‘No non lo farei, anche se mi piace. Sono una giornalista e certo scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare’. Immediato dunque, il rimando alla collega Luisella Costamagna, l’attuale vincitrice del programma: ‘No, non ha sbagliato ad andare. Ma lei non faceva inchieste, conduceva in studio…’afferma la Fagnani.

La replica

Luisella Costamagna non ha gradito le parole della collega e la sua replica su Twitter non è tardata ad arrivare: ‘Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non sarà certo Ballando a indebolirla’.