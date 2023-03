GF VIP, Luca Onestini squalificato? Cosa è successo con Nikita Pelizon. Partiamo da un presupposto, Luca Onestini e Nikita Pelizon sono i due concorrenti più controversi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in virtù di ciò, e anche alla linea dura imposta dall’editore Pier Silvio Berlusconi, non sarebbe remota la possibilità di una squalifica per Onestini dopo una nuova lite con Nikita. La domanda che sorge però è una: chi rimarrà in finale per il 3 aprile, considerato come troppe squalifiche stanno avvenendo per comportamenti maleducati o violenti?

GF VIP, tira aria di squalifica per Luca Onestini?

Infatti, rischia che il reality si svuoti e tolga l’appeal alla finalissima del programma, prevista tra tre settimane. La rigidità imposta da Berlusconi era necessaria, considerato come all’interno della Casa si era superato il limite della decenza. Un dato che, da conduttore di un programma trash, ha dovuto prendere anche Alfonso Signorini. Ma espellere concorrenti, significa anche però togliere ulteriore incertezza su quello che sarà il vincitore dell’edizione.

La Casa oggi sembra essersi divisa in gruppettini, con inquilini che seguono quel concorrente o quell’altro in base al loro carisma. In tal senso, anche l’ultimo episodio che vedrebbe la lite tra Luca Onestini e Nikita Pelizon andrebbe a incastonarsi in questa tipologia di dinamiche. Infatti, le fan della Pelizon accusano Onestini di essersi lanciato, in diretta, del sale dietro le spalle al passaggio della stessa Nikita, in un gesto tanto scaramantico quanto maleducato nei confronti della ragazza.

In tal senso, i sostenitori dei due concorrenti si stanno dando ampia battaglia sul web. I fan di Nikita chiedono l’immediata squalifica del ragazza, considerato come il suo gesto scaramantico sia anche l’ennesima rappresentazione di un gesto violento e oltraggioso verso la donna. Come plausibile, i fan di Luca Onestini invece difendono il loro concorrente, sdrammatizzando sulla bonarietà del gesto effettuato nella Casa.