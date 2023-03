Soleil Sorge e Luca Onestini: cosa è successo dopo la scelta a Uomini e Donne, il confronto al GF VIP

L’ex gieffina Soleil Sorge sarà ospite a Verissimo e racconterà tutti i segreti della sua vita privata a Silvia Toffanin. La curiosità è altissima, soprattutto dopo gli ultimi scandali che l’hanno vista protagonista insieme al suo ex fidanzato Luca Onestini. I due si sono lasciati bruscamente e i pettegolezzi l’hanno additata come una traditrice, ma sarà vero? Ecco cosa è successo tra loro.

Soleil Sorge e Luca Onestini

Soleil Sorge e Luca Onestini si sono conosciuti durante l’edizione del 2017 di Uomini e Donne, durante la quale lei era una corteggiatrice e lui un tronista. I due sembravano molto affiatati durante le uscite in esterna, fino a quando si sono scelti reciprocamente e hanno lasciato il programma insieme. La loro storia d’amore sembrava eterna: viaggi, cene di lusso e tanto affetto, ma qualcosa è andato storto.

Cosa è successo dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta dei due, hanno intrapreso una relazione fiorente e sembravano inseparabili. Tutto è cambiato nel momento in cui lui è andato al GF Vip come concorrente. Cosa è successo? Dopo i primi giorni, iniziano ad arrivare, all’interno della casa, alcuni pettegolezzi che sostenevano un tradimento di Soleil con Marco Cartasegna, un altro tronista della stessa edizione del 2017. A Luca vengono mostrati dei video in cui i due sembrano davvero stare insieme. Allora Soleil si rende conto dell’errore e dopo due settimane dall’inizio del GF Vip invia una lettera a Luca e lo lascia.

Il confronto al Gf Vip

Al Gf Vip le opinioni sono contrastanti e i le considerazioni verso Luca Onestini sono contrastanti: alcuni lo vedono come una persona leale, altri pensano che sia molto falso. Quale sarà la verità? Dopo gli ultimi dispetti tra Nikita Pelizon e Luca Onestini la situazione nella casa è sempre più tesa, ma tutto è degenerato nel momento in cui Soleil Sorge è diventata un’opinionista del Gf Vip. Data l’altissima tensione, Alfonso Signorini ha invitato Luca in studio e ha proposto un confronto faccia a faccia tra lui e la sua ex Soleil, dato che i due non hanno mai chiarito dopo la rottura. Non è andata bene e i due hanno litigato, accusandosi a vicenda di falsità e tradimento.