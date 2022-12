Gf Vip, scontro tra Solei Sorge e il suo ex Luca Onestini: “Sei solo un manipolatore”

Nella diretta di ieri nella Casa del Grande Fratello vip, come annunciato, il pubblico ha potuto assistere a uno scontro feroce tra l’ex gieffina Soleil Sorge, chiamata insieme a Pierpaolo Pretelli a ricoprire il ruolo di opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli, e il suo ex Luca Onestini. Ancora una volta la Sorge non lo manda a dire quello che pensa a si rivolge al suo ex accusandolo di essere un ’manipolatore’.

La storia tra la Sorge e Onestini

I due sono stati insieme durante la loro esperienza a Uomini e Donne, nel quale lei era una corteggiatrice e lui un tronista. Ma l’ingresso di Onestini nella seconda edizione del Gf vip aveva messo fine alla storia d’amore. I due non hanno mai avuto un chiarimento, anche se si punzecchiano ogni volta che ce n’è l’occasione. E stavolta Soleil descrive Luca come “un grandissimo giocatore di reality. Ha usato Nikita e quando lei ha capito che qualcosa non andava lui se ne è lavato le mani e ha manipolato tutta la casa contro di lei”. Ovviamente ne è nato un botta e risposta nel quale come di consueto i due non hanno trovato alcun punto di incontro.

Soleil attacca anche Antonella Fiordelisi

A seguire sempre la Sorge ha ‘messo in mezzo’ Antonella Fiordelisi alla quale dallo studio fanno credere di essere stata eliminata anche se in realtà i voti la confermano come la preferita del pubblico. Lo scherzo va avanti e quando viene chiamata a commentare l’eliminazione Soliel dice: “Io non ho studiato il latino, google translate sì e posso dire una parola, Regrade, cioè fly down baby. Quello che non ha funzionato è stato l’eccesso. Stavi conquistando tutti, la Casa, Edoardo, e durante la settimana mostri un altro lato di te. Forse prova a mostrare di più”. Ma la provocazione passa in secondo piano per Antonella quando scopre che la sua eliminazione era solo uno scherzo.