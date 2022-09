GF VIP, vince Giorgia Meloni: ecco come hanno reagito i concorrenti

I risultati delle elezioni politiche si sono fatti sentire anche all’interno della casa più spiata d’Italia. Attraverso una nota Mediaset aveva comunicato che i concorrenti del Grande Fratello Vip erano usciti momentaneamente dalla casa proprio per votare e ieri tutti sono stati informati del trionfo di Giorgia Meloni in questa tornata elettorale.

GF Vip: le reazioni dei concorrenti alla vittoria della Meloni

L’annuncio della vittoria di Fratelli D’Italia in queste elezioni politiche ha avuto un impatto diverso in ognuno dei concorrenti del reality condotto da Signorini. Ad esempio, Antonino Spinalbese ad un certo punto del servizio si è allontanato, mentre ecco quello come ha commentato la vittoria della Meloni Marco Bellavia: ‘Vabbè ha vinto una donna, indipendentemente dai colori è una cosa storica. Poi ognuno ha le sue idee ed è un altro discorso’.

Ancora, Charlie Gnocchi: ‘Credo che sia un risultato che rispetti le aspettative, è giusto’. Tutti hanno voluto esprimere la propria opinione in merito, non è stata da meno Sara Manfuso che afferma: ‘A prescindere da come la pensiamo è un risultato straordinario perché c’è una donna che quasi sicuramente sarà premier, e sarà la prima in Italia, quindi è una cosa incredibile’.

‘Era un nostro diritto. Poi ognuno di noi ha il suo pensiero e non parliamo di politica che è meglio’ sentenzia Carolina Marconi alla quale, infine, si aggiungono i dubbi dell’ex tronista di uomini e donne Luca Salatino: ‘Se uno non si sente rappresentato cosa deve fare? Non sento che c’è un partito che mi rappresenta davvero’.