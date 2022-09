Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 settembre 2022: i tronisti, trono Over o classico, cosa vedremo oggi

Una nuova settimana è iniziata, ma i telespettatori di Canale 5, tra incombenze e quotidianità di ogni giorno, possono stare tranquilli: anche oggi, a partire dalle 14.45, andrà in onda Uomini e Donne, il dating show che appassiona da sempre il pubblico. Amori che nascono, storie che finiscono, complicità e tante discussioni, oggi i riflettori su chi saranno puntati?

Oggi a Uomini e Donne la presentazione dei nuovi tronisti

Dopo aver visto le prime esterne di Federica e Lavinia, oggi molto probabilmente ci sarà la presentazione, tanto attesa, dei nuovi tronisti. E cioè di Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica, e Federico Nicotera, volto sconosciuto al programma. I ragazzi riusciranno a trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne e a uscire mano nella mano con una persona speciale? Non ci resta che scoprirlo seguendo le puntate!

Oggi Roberta Di Padua in studio?

Non è niente di certo, ma stando alle anticipazioni oggi potrebbe ritornare in studio Roberta Di Padua, ex dama del trono Over ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. La donna è stata paparazzata a cena con Davide Donadei, tronista che ha concluso la sua storia da poco con Chiara Rabbi. E i tre saranno in studio per raccontare cosa sta succedendo, chissà!

Dove vedere le repliche di Uomini e Donne

Uomini e Donne, lo ricordiamo, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14.45. Le repliche sono disponibili in streaming sul sito Witty Tv, mentre in tv le puntate vanno in onda su LA5 a partire dalle 19.40 circa. Insomma, i modi per seguire la trasmissione non mancano di certo!