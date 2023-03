GF VIP, Wilma Goich contro tutti: ‘Daniele fuori per colpa di Oriana’, cosa ha detto. Un fiume in piena la cantante, peraltro ex partecipante del Grande Fratello Vip: “I Fiordelisi hanno pilotato tutto, Daniele fuori per colpa di Oriana”. Ha poi proseguito: “Antonella è immatura e viziata, i suoi genitori hanno pilotato tutto e bruciato anche l’entrata dell’ex fidanzato a Signorini”. Parla poi di Daniele Dal Moro: “Poteva vincere, forse dava fastidio a qualcuno”.

Wila Goich contro il GF VIP e Antonella Fiordelisi

Durante la messa in onda di “Non succederà più” a Radio Radio, vediamo una Wilma Goich senza filtri. Dichiarazioni al veleno, probabilmente per attriti con il programma del Grande Fratello Vip e magari anche perché qualche concorrente non gli è entrato in simpatia. Le ha per tutti, specie per Antonella Fiordelisi: “Un amore malato, con troppa gelosia da parte di entrambi, che è stato pilotato dai genitori di lei, che hanno gestito ‘tutto, pure gli aerei’, e hanno anche ostacolato il programma impedendo l’entrata dell’ex fidanzato di lei, Gianluca Benincasa”.

La stessa Goich era stata concorrente di questa settima edizione del programma, rimanendo sorpresa di alcune fuoriuscite eccellenti. Tra queste elenca quella di Daniele Dal Moro, con cui aveva creato un ottimo rapporto e con il ragazzo che è stato squalificato dagli autori del programma. La cantante critica qualunque nome gli capita a tiro: per lei “Micol è una ragazzina”, “E’ colpa di Oriana se Daniele è uscito” e “Antonella è una ragazza infantile e viziata”. Parole durissime, che sicuramente saranno riprese da Alfonso Signorini all’interno del suo programma questa sera, con la replica dei diretti interessati.

Su Antonella, ha sempre la parola al veleno: “Io Antonella non la reggevo proprio, sono contenta che sua uscita, anche se credevo sarebbe andata in finale. Tra i Fiordelisi c’era un sentimento malato, c’era una gelosia alla base da parte di tutti e due, anche se in maniera diversa. Lui era geloso che lei si potesse avvicinare a qualche ragazzo, nel caso di Antonino ad esempio, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse stato qualcosa con Antonella. Invece era stato tutto costruito per farlo ingelosire, lo hanno proprio detto”.