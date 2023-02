Giacomo Giorgio di Mare Fuori, chi è l’attore che interpreta Ciro: età, fidanzata, altezza, foto e Instagram

Mare Fuori è la serie targata Rai di enorme successo che sta avendo un impatto travolgente su tutto il pubblico di telespettatori, che non vedono l’ora di poter assistere alle prossime puntate. Un successo concreto, meritato, dimostrato dallo share e dagli ascolti tv che aumentano ogni volta con numeri davvero da record. Tra le diverse star protagoniste di Mare Fuori c’è anche lui, Giacomo Giorgio, il giovane attore che interpreta Ciro nella serie. Ma chi è l’affascinante giovane attore campano? Dalla fiction “Mare fuori” a “Sopravvissuti” insieme a Lino Guanciale, scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua biografia e sulla vita privata. Continuate a leggere l’articolo!

Chi è l’attore campano Giacomo Giorgio

L’emergente attore campano Giacomo Giorgio ha solamente 24 anni, ma è già una grande promessa della televisione, come dimostrano le sue partecipazioni e i suoi recenti successi mediatici. Certo, questo, per il giovanissimo attore campano è momento d’oro della sua carriera, a breve, a quanto pare lo vedremo anche impegnato in Diabolik. Ma chi è veramente Giacomo Giorgio? Nasce nel 1998 e sin da piccolissimo inizia a farsi strada nel mondo della recitazione: infatti, a soli 6 anni recita nel Teatro Comunale della città interpretando la maschera di Pulcinella. Da quel preciso istante, tutti capiscono che la sua strada nella recitazione attoriale è già segnata.

Gli studi e l’esordio nella recitazione

Inizia a studiare recitazione prima a Napoli e poi a Milano, qui si trasferisce definitivamente sin dall’età di 11 anni, iniziando ufficialmente il suo percorso formativo teatrale studiando il metodo Stanislavskij/Strasberg. La fissa per la recitazione è di famiglia ad ogni modo, sia la trisnonna che la nonna sono state attrici teatrali.

Il trasferimento a Roma e i primi ruoli importanti

Dopo 6 anni di studio milanese, il giovanissimo, a 17 anni si trasferisce a Roma, dove continua la sua carriera nel cinema, dandogli però un forte slancio, grazie all’interpretazione di un prestigioso ruolo al fianco di Rupert Everett e Colin Firth nel film The Happy Prince. Da quel momento, la sua carriera non si arresta, fino al 2017 quando riceve un un ruolo nel film di Federico Moccia “Non c’è Campo”.

Vita privata e carriera dell’attore

Nonostante sia noto da tempo al grande pubblico televisivo, si sa veramente poco sulla sua vita privata. Il protagonista di ”Mare Fuori’, ogni tanto pubblica qualche foto ul profilo Instagram personale. Tra le sue storie, si capisce solamente essere grande appassionato di chitarra, pianoforte, calcio e tennis.

Instagram

Ottimo il suo seguito sui social, dove condivide spesso molti contenuti: vanta ben 797.000 follower.