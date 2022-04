Giada De Blanck, chi è la figlia di Patrizia: età, il padre, oggi, matrimonio, lavoro, chi è il fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Patrizia e Giada De Blanck, mamma e figlia che si racconteranno a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

La biografia di Giada De Blanck: i genitori e l’infanzia

Giada De Blanck è nata a Roma il 18 febbraio del 1981 sotto il segno zodiacale dell’Acquario ed è la figlia della nota contessa Patrizia De Blanck e di Giuseppe Drommi, console di Panama, che quando lei aveva solo 7 anni è morto. Dopo il diploma di maturità, Giada ha iniziato a studiare lingue all’università, ma non ha mai nascosto la sua passione per la moda e il mondo dello spettacolo. Da piccola, infatti, ha sfilato sulle passerelle e nel 2000 è riuscita ad approdare alla finalissima di Miss Italia.

Da Miss Italia ai programmi tv

Giada De Blanck nel 2000 si è fatta notare alla finale di Miss Italia, poi da lì ha collezionato un successo dopo l’altro in tv, quasi sempre al fianco della mamma. Nel 2003 ha partecipato all’Isola dei Famosi e solo per poco non è riuscita a vincere: lì, però, si è fatta conoscere, con il suo carattere e in tutta la sua bellezza. Dopo qualche anno, però, ha pensato bene di lasciare il mondo dello spettacolo e nel 2016 sui social ha reso noto di essere organizzatrice di eventi. Insomma, un cambio radicale.

Chi è il fidanzato, gli amori di Giada De Blanck

Ma veniamo alla vita privata. Giada De Blanck, meglio conosciuta come contessina, ha avuto una storia d’amore con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone, storia finita molto felicemente. Poi si è legata ad Adriano Finestauri, ma da quando ha abbandonato il mondo dello spettacolo tutto è avvolto nel mistero. C’è chi ha parlato di un flirt con Thomas De Gasperi, cantante dei Zero Assoluto, e chi di una relazione con Paolo Bossini, campione di pallanuoto, ma non si ha nessuna certezza.

Instagram

Giada ha un profilo Instagram e con l’account @giada_de_blanck vanta oltre 51 mila followers.