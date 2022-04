Patrizia De Blanck: chi è, età, carriera, patrimoni e amori della Contessa

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la contessa Patrizia De Blanck, ma conosciamola meglio!

La biografia di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre del 1944, figlia di Lloud Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal. Il padre era il cugino del terzo presidente di Cuba, Mario Marcia Menocal, e Segretario di Stato durante la sua presidenza.

La televisione

Patrizia nel 1958 è diventata una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Torna in televisione nel 2002 in Chiambretti c’è su Rai 2, mentre l’anno successivo è ospite fissa di Domenica In. Nel 2005 Patrizia ha partecipato come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1 e nel 2008 ha partecipato all’Isola dei famosi. Nel 2021-2022 è stata anche concorrente da Paolo Bonolis ad Avanti un altro pure di sera.

Il Gf Vip

Tra le apparizioni recenti in tv menzioniamo anche quella all’ultimo Grande Fratello Vip a novembre 2021 quando la contessa tornò nella casa più spiata d’Italia. L’anno precedente aveva partecipato invece proprio come concorrente.

La vita privata e il fidanzamento con Farouk

Patrizia De Blanck si è sposata nel 1960 con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner. Matrimonio naufragato dopo poco. Si è poi fidanzata con Farouk El Chourbagi, uomo assassinato nel 1964. Nel 1971 ha sposato Giuseppe Drommi, console di Panama, e nel 1981 dalla loro relazione è nata la figlia Giada.

Le foto giovanili

Ma com’era la contessa a 20 anni? E’ questa una delle domande che più rimbalza sul web. Ecco quelle che abbiamo trovato!

Instagram Patrizia De Blanck

La contessa ha un profilo Instagram. Con il suo account @patriziadeblanckofficial vanta oltre 53 mila followers.