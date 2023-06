Gialappa Show, anticipazioni 11 giugno 2023: ospiti e chi conduce stasera su TV8

Ci siamo, manca poco al nuovo, imperdibile appuntamento con la Gialappa Show, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Arrivato alla quarta puntata, la trasmissione andrà in onda oggi, domenica 11 giugno, su Tv8 e su Sky Uno. Tanti gli ospiti in studio e le risate certamente non mancheranno. Ma cosa vedremo nella puntata? Chi saranno i conduttori? E gli ospiti? Ecco qualche anticipazione.

Gialappa’s Show su Tv8, anticipazioni 4 giugno 2023: ospiti della terza puntata

Il quarto appuntamento con la Gialappa Show

Al via la quarta puntata del programma Gialappa Show che questa settimana vedrà Giulia Salemi affiancare alla conduzione il Mago Forest. Nello show ci sono tanti volti storici della comicità italiana e uno dei momenti che si preannunciano maggiormente divertenti è l’improbabile intervista di Valentina Barbieri nei panni di Francesca Fagnani a niente meno che Sigmund Freud, fondatore della psicoanalisi. Ma non solo. Da non perdere anche l’imitazione del conduttore televisivo – ogni pomeriggio al timone de l’Eredità – Flavio Insinna da parte di Ubaldo Pantani.

Il cast

Come dicevamo, nel cast del programma sono presenti anche molti volti storici della comicità italiana. Ne sono un esempio: Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. A far divertire il pubblico anche Brenda Lodigiani, Marcello Cesena, Alessandro Betti e Toni Bonji. Con la simpatia e l’ironia che da sempre la caratterizza e la contraddistingue, la Gialappa’s Band commenterà i programmi televisivi più seguiti quali: X Factor, Pechino Express, MasterChefItalia ed Ex on the beach. Nel mirino della Gialappa’s Band anche i tormentoni del web.

Gli ospiti

Insomma, quella che sta per prendere il via si preannuncia una puntata ricca di sorprese e di risate. Ad impreziosire il tutto anche la presenza di diversi ospiti pronti a regalare ai telespettatori un momento di spensieratezza. Segnaliamo tra gli altri la partecipazione di Giancarlo Magalli, dei Neri per caso e del maestro Vittorio Cosma.