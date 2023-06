Gialappa’s Show su Tv8, anticipazioni 4 giugno 2023: ospiti della terza puntata

Su TV8, domenica 4 giugno torna l’appuntamento con Giallappa’s Show. Lo show ispirato a “Mai dire Gol” su Italia 1, sta riscontrando un ottimo successo, con gli sketch visionabili anche sul canale YouTube dell’emittente televisiva. Per l’occasione, Mago Forest sarà accompagnato nella conduzione da un grande ritorno nella televisione italiana: Cristina Chiabotto.

Il ritorno in tv di Cristina Chiabotto con Gialappa’s Show

Un ritorno gradito quello di Cristina Chiabotto a TV8, considerato come mancava dalla televisione addirittura dal 2020. Nell’operazione nostalgia messa in piedi dal programma, non poteva mancare all’appello la sua persona, considerato come è stata un volto di punta di una vecchia Italia 1 che oggi non c’è più. Tra le sue esperienze televisive, due show musicali: il leggendario Festivalbar e il Wind Music Awards. Poi varie esperienze in RAI, che però non hanno mai portato all’esplosione televisiva come altre sue colleghe conduttrici.

Verso la terza puntata del programma su Tv8

La trasmissione sta andando a gonfie vele su TV8, miscelando vecchie glorie dello show televisivo e innescando nuovi comici pieni di talento, che dal primo momento hanno conquistato il pubblico. Il programma arriva alla terza puntata, con i fan che sembrano entusiasti del ritorno, seppur parziale, dei Gialappi sulle scene delle televisivo. Lo fanno con il loro stile esilarante, di una comicità demenziale ma che allo stesso tempo cerca di pungere lo spettatore, magari anche guardando alle vicende dell’attualità politica e televisiva italiana.

I personaggi che interverranno

Tra i nuovi personaggi che hanno fatto breccia nei fan, c’è Galeazzo Italo Mussolini. Nella terza puntata, infatti, ci sarà il personaggio interpretato da Graziano Rapone, dove il comico interpreta un nipote del Duce arrivato ad avere un ruolo di portavoce nell’attuale Governo. Poi ci sarà lo sketch Ubaldo Pantani, che per l’occasione tornerà a vestire i panni di Bruno Barbieri. Ospiti della puntata, il duo musicale Coma_Cose.