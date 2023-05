Gialappa’s Show su TV8: anticipazioni prima puntata e ospiti domenica 21 maggio 2023

Arriva il Gialappa’s Show, lo spettacolo televisivo che riporterà in televisione la Gialappa’s Band. Dopo i fasti di “Mai dire Gol”, i Gialappi sono pronti a tornare per conquistare Sky: il loro programma andrà infatti in onda su TV, con la prima puntata che si svolgerà la sera di domenica 21 maggio 2023. Un ritorno vintage che gli appassionati di “Mai dire” su Italia 1, non possono assolutamente perdere.

Gialappa’s Show arriva su TV8

I Gialappi tornano in televisioni e con loro porteranno il Mago Forest, uno dei più iconici conduttori di “Mai dire”. Il noto comico/mago condurrà la trasmissione, affiancato da Paola Di Benedetto. La Gialappa’s esordirà televisivamente in duo, solamente con la presenza di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Come i fasti di Italia Uno, il programma promette sorprese e momenti esilaranti. Tra le gag annunciate, quelle di Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani: spetterà loro portare delle spettacolari imitazioni di Orietta Berti e Massimo Giletti.

Format stile “Mai dire”

Come potevano annunciare i trailer di presentazione del programma, il Gialappa’s Show si rifarà molto al format di “Mai dire”. Con il cuore, si ripartirà da quell’ultima puntata avvenuta su Italia Uno e mai purtroppo proseguita. Dopotutto, i fan dei Gialappi, con cui sono cresciute diverse generazioni di ragazzi Anni ’80 e ’90, chiedevano a gran voce da anni il ritorno del trio di commentatori nella televisione. Un desiderio eseguito da Sky a metà, considerato come solo due di loro prenderà parte al programma di questa edizione.

Un ritorno ai volti storici del programma

Non solo 2/3 della Gialappa’s Band in diretta, ma anche altri comici che hanno reso storico e grande il programma. Parliamo dei volti di Antionio Ornano, Stefano Rapone, Andrea Ceccon, ma anche Valentina Barbieri e Alessandro Betti. Inoltre, non mancheranno anche i Neri per Caso, che sono stati ospiti iconici sotto le edizioni di Mediaset.