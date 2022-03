Giampaolo Morelli: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, Instagram, figli, agenzia, C’era una volta il crimine

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Marco Giallini e Giampaolo Morelli, che sono fra gli interpreti del film in uscita ‘C’era una volta il crimine’.

Chi è Giampaolo Morelli, età e carriera

Giampaolo Morelli è nato a Napoli il 25 novembre del 1974: è un attore, sceneggiatore, conduttore televisivo e scrittore italiano. Dopo il diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo San Tommaso D’Aquino di Napoli, si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza, ma cinque esami prima della laurea, si trasferisce al corso di laurea in psicologia. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo facendo principalmente cabaret, teatro e il prestigiatore nella sua città natale. Lascia gli studi e decide di dedicarsi all’attività di attore. Si trasferisce a Roma e in questi anni inizia a comparire nel cast di diverse serie televisive: Distretto di Polizia, Butta la luna, Il capitano. La notorietà però arriva a metà degli anni 2000 grazie al ruolo di Coliandro nella serie L’Ispettore Coliandro, ruolo che tuttora ricopre da protagonista. Nel 2009 conduce il programma Stracult su Rai 2. Nel 2005 recita da protagonista nel film di cui ha scritto la sceneggiatura, Piano 17. Tra i suoi lavori per il grande schermo ci sono South Kensington di Carlo Vanzina, Paz! E Amatemi. Nel 2010 ha prestato la sua voce al bandito Flynn Rider nel film Rapunzel- L’intreccio della torre. Nel 2011 è uscito il suo primo romanzo, Un bravo ragazzo, con la prefazione di Carlo Lucarelli. Nel 2013 è uscito il suo secondo romanzo, 7 ore per farti innamorare, e nello stesso anno porta in scena il suo adattamento teatrale insieme a Carolina Crescentini. In televisione, nel 2016, conduce i programmi Le Iene su Italia 1 insieme a Ilary Blasi e Frank Matano, e Fan Car-aoke su Rai 1.

Chi è la moglie, figli

Dal 2009 è legato sentimentalmente a Gloria Bellicchi (vincitrice del concorso Miss Italia nel 1998 e una delle ultime rappresentanti di Miss Universo) dalla quale ha avuto due figli: Gianmarco nato nel 2013 e Pier Maria nato nel 2016.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giampaolo_morelli vanta 117 mila followers.