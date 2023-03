Benedetta Primavera su Rai 1, chi sono gli ospiti di venerdì 24 marzo 2023: anticipazioni terza puntata

Dopo il debutto e il successo delle prime due puntate, è tutto pronto per il terzo, penultimo e imperdibile appuntamento con Benedetta Primavera, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Loretta Goggi, la ‘regina’ affiancata da Luca e Paolo. Il programma terrà compagnia ai telespettatori, ancora una volta, venerdì 24 marzo, a partire dalle 21.25. E lo farà per quasi tre ore. Tra risate, divertimento, ospiti e grandi emozioni.

Tutti gli ospiti di Loretta Goggi nella puntata di venerdì 24 marzo 2023

Tutto pronto, come anticipato, per la terza puntata di Benedetta Primavera negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Quasi tre ore da passare in compagnia con la regina del piccolo schermo che, nel corso del programma, tratterà vari temi legati alla musica, alla tv e al cinema. Ospiti di Loretta Goggi in questa terza e penultima puntata saranno grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia. Ma non solo. Arriveranno in studio anche Mara Venier, da anni al timone di Domenica In, l’attore Giampaolo Morelli e Ilena Pastorelli. E non mancheranno le risate con le imitazioni di Vincenzo De Lucia. Così come sarà fissa la presenza di Flavio Insinna, uno dei cinque investigatori del programma Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Dove vedere le repliche

“Benedetta Primavera” è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play (e in forma gratuita). L’ultimo appuntamento è per venerdì 31 marzo. Per concludere in bellezza il mese!