Giampiero Ingrassia, chi è il padre Ciccio: chi è la moglie, film e come è morto

Ciccio Ingrassia, al secolo Francesco Magria, nacque nella città di Palermo proprio oggi, il suo compleanno, il 5 ottobre nel 1922. Di origini umili, Ciccio era il quarto di ben cinque figli di un muratore. Cresce con difficoltà, conoscendo la povertà in ogni suo aspetto, ma che affronta senza timore, con il coraggio di chi ha un sogno nel cassetto: quello di diventare un attore famoso.

Chi era Ciccio Ingrassia

Sin dalla giovinezza, Ciccio Ingrassia capisce che la via da seguire è quella della comicità, genere in cui risulta sin da subito particolarmente brillante. Lo stesso, però, non può dirsi della sua carriera scolastica – a quanto si racconta, a stento riuscì a prendere la quinta elementare, con enormi problemi soprattutto nella matematica.

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando

I primi sketch imitando Totò

Ma non importa, perché Ciccio vuole fare il botto nella recitazione, e nel frattempo si dedica anche a lavori molto umili: come ad esempio il calzolaio, il barbiere o il falegname. Nonostante tutte le fatiche, Ciccio riesce a farsi notare dal pubblico per i suoi sketch in cui imita il suo artista favorito, Totò.

Il trio Sgambetta

Poi, arrivano gli anni più fecondi, a ridosso della guerra. Siamo nel 1944, e nonostante la crisi e la guerra in tutta Europa, l’attore, immerso nel clima ispiratore del Bar degli Artisti, fonda con Enzo Andronico e il comico Ciampolo il ‘Trio Sgambetta’ , grazie al quale inizia a calcare la scena dell’avanspettacolo: da allora ecco cha la sua via viene definitivamente tracciata.

Il fatidico incontro con Franco Franchi

Poi, la vera svolta arriva finalmente con l’unione artistica con Franco Franchi, durata per molto tempo, sebbene a fasi alterne, sino alla morte di quest’ultimo nel 1992. Da quel momento l’attore è stabilmente avviato nella sua professione, e quando incontra il Benenati (vero cognome di Franco Franchi) è subito amore a prima vista. A partire dagli anni ‘60 il mitico duo, così fortunatamente creatosi, nominatosi Franco e Ciccio, partecipa a più di 120 film.