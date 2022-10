Giampiero Ingrassia, chi era la moglie Barbara Cosentino: come è morta, malore, figlia e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche Giampiero Ingrassia, il noto attore e conduttore televisivo che ripercorrerà tutta la sua vita. Dalla carriera fatta di successi alla sfera privata.

Il matrimonio tra Giampiero Ingrassia e la moglie Barbara

Giampiero Ingrassia, noto attore specialmente di teatro, è stato a lungo sposato con Barbara Cosentino. I due sono convolati a nozze nel 1999, ma purtroppo il destino ha deciso per loro e la donna, che nella vita era una dentista e si occupava di odontoiatria, è morta troppo presto.

Come è morta

Barbara nel 2013 è morta, stroncata da un malore mentre stava sciando con la figlia Rebecca, nata dal matrimonio con Giampiero, a Roccaraso, in Abruzzo. Lei aveva 48 anni e la tragedia è avvenuta il 19 febbraio, giorno in cui l’attore si trovava a Napoli per la versione italiana di un musical ispirato al film Frankenstein Junior di Mel Brooks.

Dal loro amore è nata Rebecca

Barbara è andata via troppo presto, Rebecca sua figlia aveva 10 anni quando è successo. Dall’amore con Giampiero Ingrassia, infatti, nel 1993 è nata la ragazza, che ha dovuto affrontare da piccola un lutto grande, una perdita immensa. Ora l’attore ha ritrovato la serenità al fianco di una nuova donna, Veronica, che pare avere un bel rapporto con Rebecca.