Giancarlo Commare: chi è, età, carriera, Rinascere, film, attore, fidanzata

Stasera su Rai 1 andrà in onda il film “Rinascere” che parla della storia di Manuel Bortuzzo e di come sia stato difficile (ri)imparare a vivere dopo il brutto incidente. A interpretare il ruolo di Manuel sarà Giancarlo Commare, un attore bravissimo che ha avuto il suo boom grazie alla serie tv su Netflix, Skam. L’attore è anche un cantante, un ballerino e un’artista a 360gradi.

Giancarlo Commare biografia

Giancarlo è nato il 29 Dicembre del 1991 a Castelvetrano in Sicilia. Per l’amore della recitazione e dell’arte ha deciso presto di trasferirsi a Roma così da poter inseguire il suo sogno. Non è stato però semplice. In un’intervista fatta per Freeda durante lo spettacolo teatrale “Tutti parlano di Jamie“, registrato tutto sold out che ha fatto letteralmente impazzire il web, ha raccontato che prima di avere successo si è reinventato in tutti i lavori possibili. Giancarlo è fortemente legato alla sua famiglia. Cresciuto con la mamma, la nonna e la sorella, racconta che da sempre sono state fondamentali per la sua crescita e che lo hanno portato alla consapevolezza che volere di più non è sbagliato.

Carriera

Oltre ad essere un bravissimo attore Giancarlo è anche un ballerino professionista. Infatti la sua carriera è partita tutta dalla danza. Nel 2022, aveva appena 11 anni, ha iniziato a studiare nella scuola in Sicilia “Moon Dance School”, dove ha preso il diploma di hip hop. Pochi anni dopo è stato poi scelto per il ruolo come primo ballerino per lo spettacolo “Pinocchio” a teatro, regia di Massimo di Pasquale. Quest’anno poi ha riportato le sue doti da ballerino nel musical “Tutti parlando di Jamie“.

Negli anni ha iniziato ad avvicinarsi prima al teatro e poi alla televisione. Nel 2016 ha preso parte ad alcuni spot con piccoli ruoli e in alcune serie tv Rai come “Che Dio ci aiuti” o “Don Matteo“. Il suo momento però è arrivato nel 2018 grazie a Skam, serie tv Netflix dove Ludovico Bessegato l’ha scelto come uno dei protagonisti. Da quell’anno per l’attore si sono aperte tantissime strade e ha avuto la possibilità, finalmente, di dimostrare le sue capacità.

Fidanzata

Della sua vita privata non si sa molto. Nel 2021 giravano voci che si stesse frequentando con l’attrice Chiara Russo ma i due non confermarono mai niente. Ad oggi non si sa con certezza se sia fidanzato ma da poco ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mentre bacia una ragazza, Eliana.

Instagram

Il suo profilo Instagram, giancarlocommare, è seguito da più di 500mila follower.