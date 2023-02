Gianfranco Funari: chi era, età, carriera, come è morto, figli, chi è la moglie Morena

Il ricordo di Gianfranco Funari nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 14.00. Il celebre giornalista è scomparso ormai 15 anni ma la sua memoria è ancora più viva che mai. Trasgressivo, iconico, ha fatto dell’eccesso il suo modo di vivere sia nella vita professionale che in quella privata. Ma cosa sappiamo su di lui? Ripercorriamo la sua carriera – e la sua sfera sentimentale – in questo articolo.

Gianfranco Funari, una vita di eccessi: la carriera

Chi non ha in mente almeno un ricordo con le sue dirompenti dichiarazioni? Il suo stile comunicativo unico, fatto di un linguaggio diretto, a tratti volgare, caustico, ha rappresentato per anni il suo biglietto da visita. Nella sua lunga carriera ha ricoperto svariati ruoli, da quello di cabarettista, poi giornalista, opinionista ma anche conduttore televisivo. Trattava – senza peli sulla lingua – l’attualità scatenando spesso polemiche e accesi dibattiti.

I programmi tv e la ‘cacciata’ dalle reti nazionali

In televisione debuttò nel 1980 a Telemontecarlo, poi avvenne il passaggio in Rai. A lui si deve un modo alternativo anche di mescolare assieme la conduzione e l’attività pubblicitaria promozionale senza dividere in alcun modo i due argomenti (cosa che verrà poi vietata a metà degli anni ’90). Il suo carattere e il suo modo di fare gli costarono l’allontanamento sia dalle reti Mediaset che da quelle Rai. La sua “riabilitazione” avverrà soltanto molti anni più tardi. Per quanto riguarda le trasmissioni che lo videro protagonista menzioniamo Mezzogiorno è…, Mezzogiorno italiano, A tu per tu e Apocalypse Show (nella sua seconda fase di carriera).

La vita privata, la malattia e la morte

All’inizio del 2008 Funari fu ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove, dopo essere andato in coma diabetico e per 2 volte in coma farmacologico, a causa di gravissime complicazioni polmonari, morì all’alba del 12 luglio, a 76 anni. Le esequie si svolsero nella chiesa di San Marco di Milano. La bara era ricoperta da girasoli e al suo interno, come chiesto da Funari, tre pacchetti di sigarette, un accendino, alcune fiches, e un telecomando per la televisione. Nel novembre del 2013 la rivista Oggi denunciò in un articolo lo stato di abbandono della tomba, ancora priva di lapide, che fu messa il 18 dicembre 2013. Su di essa, su volontà di Funari, le citazioni “Ho smesso di fumare” e “Manco da qui taccio!”.

Cosa sappiamo sulla moglie Rosanna Zapparoli e sulla prima moglie Rossana Seghezzi

Il giornalista è stato sposato due volte. Il secondo matrimonio è stato con Morena Zapparoli, conduttrice televisiva, autrice televisiva e blogger italiana. È stata moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008, anno della sua morte. Ma la sua relazione più lunga è stata con Rossana Seghezzi, con al quale l’irriverente ‘penna’ e voce del giornalismo italiano rimase sposato dal 1987 al 1997.