Morena Zapparoli, chi è la moglie di Gianfranco Funari: età, carriera, figli, il compagno attuale, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, oltre agli affetti stabili e alla presenza di Gilles Rocca, Stefania Orlando e Valeria Marini, si ricorderanno anche Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi morta nella notte, e Gianfranco Funari. In studio ci sarà la moglie Morena Zapparoli, che si racconterà a cuore aperto.

Dagli esordi al debutto di Morena Zapparoli (Funari)

Morena Zapparoli, vedova Funari, è nata a Milano il 20 maggio del 1967 ed è una conduttrice televisiva e blogger. Lei, per chi non lo sapesse, è stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008. Sappiamo che ha conseguito la maturità classica, poi nel 1999 si è legata a Funari e ha esordito in tv proprio accanto al marito nel 2000 in A tu per tu su Canale 5. Poi ha collaborato a “A Stasera c’è Funari”, dove si è occupata dell’approfondimento delle notizie di politica estera. Ha condotto e firmato come autrice insieme a Gianfranco varie trasmissioni e nel 2009, dopo la morte del marito, ha pubblicato un libro per ricordarlo.

I suoi successi

Ha partecipato come opinionista in più programmi televisivi e dall’autunno del 2018 a giugno 2019 ha curato la rubrica “Oggi in casa fai da te” sul settimanale “Pomeriggio 5″. Nel 2009, inoltre, ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del reality show La fattoria su Canale 5 e si è classificata al secondo posto. Nel 2012 ha pubblicato con Antonio Di Pietro il libro ‘Politici. Da Craxi a Berlusconi, da Bossi a Fini, da Prodi a Grillo a Monti, quattordici ritratti insoliti” e dal 2014 è blogger sulla versione online de Il fatto quotidiano.

Il matrimonio con Gianfranco Funari, attuale fidanzato

Morena Funari è stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008, anno della morte di lui. Nel 2011 ha conosciuto e si è innamorata di Antonio Presta, suo attuale compagno. I due vivono insieme e hanno tre gattini: Blue, Masai e Brandy.

Morena Funari su Instagram

Morena ha un profilo Instagram. Con il suo account @morena_zapparoli_official vanta oltre 20 mila followers.