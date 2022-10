Gianluca Arena, chi è il figlio di Bruno Arena: età, carriera, fidanzata, foto e Instagram

Tutto pronto, dopo l’emozionante puntata di ieri, per il classico appuntamento domenicale con Verissimo. Il salotto televisivo di Canale 5 accoglierà nuovi ospiti in studio e tra di loro anche Max Cavallari, che sarà in studio insieme al figlio di Bruno Arena e alla moglie per ricordare l’amico e collega scomparso pochi giorni fa all’età di 65 anni.

Chi è il figlio di Bruno Arena e cosa fa nella vita

Gianluca Arena è nato dall’amore tra Bruno, uno dei Fichi D’India, e sua moglie Rosy Marrone. Proprio come il padre, Gianluca ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: dopo il diploma in grafica pubblicitaria, ha seguito la sua passione più grande. Quella del cabaret. Originario di Varese, Gianluca è un comico e ha realizzato per il web numerosi sketch. Ma non solo. Ha anche partecipato a Colorado ed è il cofondatore di That’s Radio.

Chi è la fidanzata, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo se sia single o meno. Ma sappiamo che ha un fratello Lorenzo e che sui social, dopo l’aneurisma del padre, ha sempre aggiornato i suoi fan. Ed è stato proprio lui poche settimane fa ad annunciare la morte dell’amato papà, del suo eroe.

Le sue passioni, le curiosità

Gianluca Arena è un grande appassionato di football americano e ha un cagnolino, Olivia.

Gianluca Arena punta tutto su Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gianluarena_ vanta oltre 6 mila followers.