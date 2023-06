Gianmarco Tognazzi: chi è, età, carriera, oggi, film, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Gianmarco Tognazzi è un attore italiano, figlio del celebre Ugo Tognazzi e di Franca Bettoja. Nato a Roma l’11 ottobre 1967, ha seguito le orme paterne fin da bambino, debuttando sul grande schermo in alcuni film con il padre. Da allora ha costruito una carriera ricca e variegata, spaziando tra cinema, teatro e televisione, senza dimenticare la sua passione per la musica e la cucina. andiamo a scoprire chi è Gianmarco Tognazzi, la sua età, la sua carriera, i suoi film, la sua moglie, i suoi figli, le sue foto e il suo profilo Instagram.

Gianmarco Tognazzi e l’esordio sul set con il padre

Gianmarco Tognazzi ha iniziato a frequentare i set cinematografici con il padre Ugo quando aveva solo 7 anni, partecipando a film come L’anatra all’arancia (1975), Romanzo popolare (1974) e Il petomane (1983). Dopo alcune esperienze in film giovanilistici come Vacanze in America (1984), Sposerò Simon Le Bon (1986) e Una notte al cimitero (1987), ha deciso di approfondire la sua formazione artistica studiando recitazione con Beatrice Bracco. Nel 1989 ha avuto la sua prima esperienza da conduttore televisivo, presentando il Festival di Sanremo insieme a Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin.

La carriera tra cinema e teatro

Gianmarco Tognazzi ha consolidato la sua carriera cinematografica negli anni ’90, recitando in film come Crack (1991), Una storia semplice (1991), Teste rasate (1993) e I laureati (1995), il primo film di Leonardo Pieraccioni. Ha formato un sodalizio artistico con Alessandro Gassmann, con cui ha interpretato Uomini senza donne (1996) e Facciamo fiesta (1997), entrambi diretti da Angelo Longoni. Ha lavorato anche con la sorella Maria Sole in Passato prossimo (2002) e Viaggio sola (2013). Tra gli altri film a cui ha preso parte si ricordano Cielo e terra (2005), Romanzo criminale (2005), Guido che sfidò le Brigate Rosse (2007), Il mattino ha l’oro in bocca (2008), Ex (2009), Polvere (2009), Bella addormentata (2012), Incompresa (2014) e Il Ministro (2016).

Parallelamente al cinema, Gianmarco Tognazzi ha coltivato la sua passione per il teatro, esordendo nei locali di Roma con spettacoli come Crack (1991), Macchine in amore (1992), La valigia di carne (1993) e Testimoni (1997-1999). Dal 2001 si è dedicato al musical con A qualcuno piace caldo di Saverio Marconi, poi ha portato sul palcoscenico opere come Closer (2002), Il rompiballe (2003-2006), Prima pagina (2006-2008), Die Panne ovvero La serata più bella della mia vita (2008-2010) e Un nemico del popolo (2011-2013).

Le serie tv e i programmi televisivi

Gianmarco Tognazzi ha avuto anche una intensa attività televisiva, partecipando a numerose serie tv e programmi. Tra le fiction a cui ha preso parte si segnalano Francesco (2002), Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007), Il bene e il male (2009), David Copperfield (2010), Squadra antimafia – Palermo oggi (2011-2012), Il bosco (2014), Pietro Mennea – La freccia del Sud (2015), Non uccidere (2016-2018) e I misteri di Laura (2019). Tra i programmi ha condotto Chopped Italia (2016-2017), il talent show culinario di Food Network, e ha partecipato a Ballando con le stelle (2020).

La vita privata: moglie, figli, foto e Instagram

Gianmarco Tognazzi è sposato dal 2003 con Valeria Pintore, attrice e doppiatrice, con cui ha avuto due figli: Andrea Viola (2006) e Tommaso Ugo (2012) . La sua vita privata è molto riservata e non ama esporre la sua famiglia sui social. Il suo profilo Instagram conta circa 125 mila follower ed è dedicato principalmente al suo lavoro e alle sue passioni, tra cui la musica e la cucina. Tra le sue foto spiccano quelle con il padre Ugo, scomparso nel 1990, a cui è molto legato.