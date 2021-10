Gianmaria Antinolfi: chi è, età, carriera, Instagram, Soleil Sorge, Belen Rodriguez, vita privata, foto, Grande Fratello Vip, Sophie

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Gianmaria Antinolfi, ma conosciamolo meglio!

Gianmaria Antinolfi: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, conosciuto soprattutto per essere stato il fidanzato della showgirl e conduttrice Belen Rodriguez, seppur per poche settimane. Classe 1985, napoletano, Gianmaria Antinolfi è un imprenditore nel mondo del lusso e della moda: ha una laurea in economia aziendale e ha poi conseguito un master alla Bocconi di Milano. Dal 2017, invece, è il Sales Director della Caravel Pelli Pregiate Spa e di France Coco, due società che fanno parte del gruppo multinazionale Kering.

Gianmaria Antinolfi: ex fidanzate, vita privata, fidanzata

Gianmaria Antinolfi ha avuto diverse relazioni con donne del mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez, la modella brasiliana Dayane Mello, ma anche a quanto pare un flirt con Soleil Sorge, anche lei una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Cosa succederà tra i due?

Gianmaria Antinolfi: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @gianmariaantinolfi vanta oltre 35 mila followers.