Gianni Mazza, chi è il direttore d’orchestra: età, carriera, chi è la moglie, figli, la sua biografia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il maestro Gianni Mazza, compositore e direttore d’orchestra che ha da poco pubblicato una sua biografia. E che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Gianni Mazza

Gianni Mazza è nato a Roma il 5 ottobre del 1944 ed è un noto direttore d’orchestra, compositore, tastierista e personaggio tv. Conosciuto come il maestro Mazza, di formazione Jazz, ha iniziato la sua carriera nel gruppo dei Freddie’s, noto sulla scena musicale romana. Poi si è dedicato all’attività di cantante e ha partecipato nel 1966 al Festival degli sconosciuti di Ariccia. Dal 1966, invece, è stato tastierista di Little Tony e nel 1970 ha formato un gruppo, The Ambassadors. Nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con molti artisti come Stefano Rosso, I Cugini di Campagna, Anna Melato, sua compagna dell’epoca, Renzo Arbore.

L’incontro fondamentale con Renzo Arbore

L’incontro con Renzo Arbore è stato fondamentale perché Mazza ha raggiunto la popolarità con la partecipazione, negli anni ’80, a programmi come Da tutti insieme compatibilmente, Ciao gente, Quelli della notte, Cari amici vicini e lontani.

Il lavoro come direttore d’orchestra

Gianni Mazza è stato direttore d’orchestra in molti varietà della Rai e nel 1991 ha partecipato al Festival di Sanremo, mentre nel 1996-1997 è approdato a Domenica In. Fino al 2005 ha fatto parte del cast di Piazza grande di Michele Guardì, poi è passato a Buona Domenica. Tra l’altro, Mazza è co-autore con Sergio Cossa della canzone Ciupi Ciu de La prova del cuoco.

Il suo libro

Gianni Mazza recentemente ha pubblicato un libro dal titolo ‘non mi ricordo una Mazza. Trattato di amnesia consapevole’, in cui ripercorre tutta la sua carriera. E tutti i suoi successi. Con l’ironia che lo contraddistingue.

Chi è la moglie, perché è andata via

Gianni Mazza ha avuto una storia d’amore con Anna Melato, poi è convolato a nozze con una donna, che credeva essere quella della sua vita. Il suo per sempre. Ma così non è stato. Il maestro Mazza, dopo ben 23 anni di amore, è stato lasciato dalla moglie, che ha deciso di trasferirsi a Barcellona, in Spagna. Da quell’amore è nata la figlia Simona, ma il direttore è anche nonno di una splendida bimba.