Gianni Mazza, chi è la moglie: matrimonio, vita privata, il trasferimento in Spagna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il maestro Gianni Mazza, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera privata.

Il matrimonio di Gianni Mazza e la moglie

Gianni Mazza ha avuto una storia d’amore con Anna Melato, poi è convolato a nozze con una donna, che credeva essere quella della sua vita. Il suo per sempre. Ma così non è stato. Il maestro Mazza, dopo ben 23 anni di amore, è stato lasciato dalla moglie, che ha deciso di trasferirsi a Barcellona, in Spagna. Da quell’amore è nata la figlia Simona, ma il direttore è anche nonno di una splendida bimba.

Non è chiaro cosa sia successo, ma una certezza c’è: a 69 anni Gianni Mazza si è trovato single, la moglie lo ha lasciato. Ma la vita va avanti, lui non si è mai perso d’animo e ha continuato a lavorare senza sosta. Raggiungendo un successo dopo l’altro.

La nuova vita sentimentale

Gianni Mazza sembrerebbe essere single, concentrato sulla sua nipotina. Insomma, si diverte a fare il nonno e forse ha chiuso le porte all’amore. Ma oggi sapremo qualcosa in più, probabilmente, durante la sua intervista ai microfoni di Serena Bortone. Proprio lui che recentemente ha pubblicato un’autobiografia, dove si racconta con l’ironia che lo contraddistingue di sempre.