Gianni Sperti è fidanzato con Gioele Celli? Il gossip sull’opinionista di Uomini e Donne. Rumors vorrebbero Sperti, ex ballerino e ora opinionista di Uomini e Donne, aver trovato nuovamente l’amore. Il noto volto televisivo di Canale 5, infatti, si sarebbe fidanzato con Gioele Celli. A far ipotizzare questa situazione amorose, numerosi like di Sperti verso Celli su Twitter, anche in foto che potremmo definire “molto esplicite” da parte del presunto neo fidanzato.

Gianni Sperti si è fidanzato?

Gioele Celli è un modello e influencer, che su Twitter pubblica sue foto. Alcune di queste anche “molto spinte”, considerato come il ragazzo si faccia immortalare completamente nudo. Sperti, da parte sua, su Twitter ha dimostrato di “apprezzare molto” il materiale di Celli, tanto che nelle ultime settimane sembra avergli messo una trentina di like. Insomma, tutto sembrerebbe far ipotizzare a un amore tra i due, con l’opinionista che sostiene il proprio compagno anche sui social network.

Al momento Gianni Sperti nega qualsiasi relazione con il ragazzo. Anzi, definisce Gioele semplicemente come “un grande amico” con cui esce divide dei bei momenti. Ci sarà da crederci? Proprio no. Infatti, nel mondo dello spettacolo sono numerose quelle presunte coppie che, definite dai protagonisti in un primo momento come “grandi amici”, alla fine si sono rivelati come relazione amorosa e successivamente anche come sposi.

Gioele Celli di mestiere, oltre l’influencer, farebbe il personal trainer. Seguirebbe diversi vip, ma non è dato sapere se alleni pure Sperti o meno. Chi sicuramente viene allenata da lui, è l’altra opinionista di “Uomini e Donne”, ovvero Tina Cipollari. La Cipollari anzitutto “ammette la grande amicizia con Gioele, che avrebbe conosciuto nella veste di personal trainer”. Che sia stata la stessa Cipollari, allora, a fare da Cupido nella potenziale coppia Gianni Sperti-Gioele Celli? Tutto sarà svelato nelle prossime settimane, c’è solo da attendere.