Gianni Sperti ha figli? Età e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Silvia Toffanin negli studi di Canale 5 con Verissimo – Le Storie. Lo show si è concesso la consueta pausa estiva, per cui andranno in onda le repliche delle interviste più commoventi di tutto l’anno. Oggi verrà trasmesso anche il racconto dell’ex ballerino e oggi opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti. Parlerà di sé a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita: dall’amore alla carriera. Ma ha figli? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

Il desiderio di paternità e la rottura con Paola Barale

La vita privata di Sperti è segnata da un matrimonio e un brutto divorzio. Dietro le quinte di un programma televisivo per cui stava facendo un provino, ha conosciuto Paola Barale, con cui è convolato a nozze. Il matrimonio è durato soltanto tre anni e il divorzio è stato molto burrascoso. Tant’è che lui ha definito questo rapporto come “Il più grande fallimento di tutta la vita”. I motivi della rottura non sono chiari: pare che ci fossero discussioni legate a possibili figli, ma sembra anche che Gianni Sperti non sia mai stato onesto e sincero con lei. La Barale ha spesso dichiarato: “Mi sono sentita presa in giro, non ha mai rivelato la sua vera essenza”, alludendo ad un’omosessualità repressa del marito.

Gianni Sperti ha figli?

Sembra che tra i motivi principali della rottura con Paola Barale ci sia stata proprio la questione dei figli. In più occasioni ha dichiarato che uno dei suoi sogni della vita è diventare padre. Per adesso, però, questo rimane un sogno nel cassetto perché l’opinionista non ha figli. Lui ha spesso raccontato che durante il matrimonio il suo desiderio era molto forte, mentre lei non si sentiva pronta. Infatti Paola Barale non ha mai avuto figli e ha spesso dichiarato di essere felicissima di questa sua scelta di vita che le consente piena libertà.

Il presunto flirt con Gioele Celli

Tuttavia, molti rumors sostengono, invece, che lui sia omosessuale e l’abbia da poco ammesso a se stesso. Non ha ancora fatto coming out, ma in più occasioni ha detto “Definirmi gay sarebbe un complimento”. Al momento sembra che abbia una relazione con Gioele Celli, ma rimaniamo in attesa di una conferma.