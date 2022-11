Gigi e Andrea: chi sono, età, carriera, oggi, film, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gigi e Andrea, il duo che tornerà a raccontarsi in televisione. E lo farà insieme, dopo tanti anni di carriera ‘singola’.

Dagli esordi al successo del duo Gigi e Andrea

Gigi e Andrea è un duo comico composto dai bolognesi Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. I due hanno esordito in un locale della loro città negli anni ’70, poi hanno debuttato su Rai 1 nel 1978 con lo spettacolo legato alla Lotteria Italia, Io e la Befana. E lo hanno fatto insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel 1980, invece, hanno partecipato al programma di Rai 2, C’era due volte, diretto da Enzo Trapani e nello stesso anno hanno fatto il loro ‘ingresso’ al cinema nel film a episodi Qua la mano.

Tutti i successi e le partecipazioni in tv

Gigi e Andrea nel 1981 hanno partecipato al programma di Loretta Goggi, Hello Goggi, primo varietà di Canale 5. E poi nel 1983 hanno preso parte a Premiatissima, show del sabato sera di Johnny Dorelli. Nel 1986 li abbiamo visti a Grand Hotel e nel 1987 a Festival, trasmissione condotta da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Ma è nel 1988 che è arrivata la serie tv di successo: Don Tonino.

I film al cinema

Tra i film al cinema ricordiamo:

Qua la mano

I camionisti

Se tutto va bene siamo rovinati

L’allenatore nel pallone

Il lupo di mare

Rimini Rimini

Tango blu

Nel 2002, tra l’altro, hanno ricevuto il premio alla Carriera durante il Festival del Cabaret di Martina Franca.

Le loro vite private, chi sono le mogli

Gigi dopo un primo matrimonio nel 1976 con Patrizia Zecchi, nel 1995 è convolato a nozze con Patrizia Guzzi, nota in Spagna negli anni ’90 perché ha preso parte al gruppo Las Mamachicho. Andrea Roncato, invece, dopo il matrimonio co Stefania Orlando ha ritrovato l’amore ed è felice al fianco di Nicole Moscariello. I due (Gigi e Andrea), insieme, non hanno un profilo Instagram.