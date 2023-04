Gigi e Ross, chi sono Luigi Esposito e Rosario Morra: età, carriera, radio, oggi, programmi tv, moglie e figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del salotto televisivo più amato dagli italiani: “Da noi a ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi in studio arriveranno anche Luigi Esposito e Rosario Morra del duo comico “Gigi e Ross”: si racconteranno a cuore aperto dall’amore alla carriera e intratterranno il pubblico con qualche sketch divertente. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi sono Luigi Esposito e Rosario Morra: età e carriera

Luigi Esposito e Rosario Morra sono due ragazzi napoletani amici fin dall’infanzia, uniti dall’amore per la recitazione e la comicità. Luigi è nato nel capoluogo partenopeo il 19 luglio del 1978 e ha 44 anni. Dopo il liceo ha subito scoperto la sua passione per la recitazione e ha proseguito gli studi all’Accademia di Arte drammatica del teatro Bellini di Napoli. Nella stessa scuola ha studiato anche l’amico e compagno di grandi avventure Rosario Morra, nato nella stessa città il 13 gennaio 1976, che oggi ha 46 anni. Hanno fondato un duo comico di gran successo.

Il duo comico Gigi e Ross: radio e programmi tv

Il duo comico Gigi e Ross ha avuto un gran successo: hanno partecipato a Zelig, Tale e quale show, Colorato e a Mai dire martedì. Il debutto reale c’è stato nel 2006 con la prima apparizione sul piccolo schermo. Hanno divertito migliaia di telespettatori, così hanno intrapreso la via del successo. Dal 2008, hanno condotto la trasmissione “Made in sud” per ben 9 anni e poi hanno condotto anche il “Prima Festival”. Hanno debuttato anche al cinema, nel 2016 con “Troppo napoletano“, nel 2018 con “San Valentino Stories” e nel 2019 hanno pubblicato un libro insieme: “La maledizione d’acciaio”. Sono una coppia inseparabile e tutte le loro imitazioni sono dei veri e propri duetti. Tra le loro interpretazioni più importanti e divertenti, ci sono: Gino Paoli e Ornella Vanoni, Tiziano Ferro e Fabri Fibra, Baglioni e Morandi, Ermal Meta e Fabrizio Moro e moltissimi altri.

La vita privata: moglie, figli, Instagram

Luigi è sposato con la ballerina e coreografa Naike Orilio. Sono innamoratissimi e hanno dato alla luce due figli: Gabriel e Nicole. Rosario, invece, è sposato con Milli Indaco, da cui ha avuto un figlio di nome Mathias. Insomma, sono due grandi amici, comici divertenti e sono circondati da bellissime famiglie! Il duo inseparabile ha anche un’altra grande passione in comune: sono sfegatati tifosi del Napoli. Non solo, sono anche entrambi cintura nera di Taekwondo. Potete rimanere aggiornati seguendo la loro pagina Instagram su cui vantano 136 mila followers.